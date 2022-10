Kantersieg von Kirchdorf II in Stumm – Hippach II und Westendorf II teilen Punkte

Details Montag, 17. Oktober 2022 16:00

Der SV Kirchdorf II lässt in der 2. Klasse Ost nichts anbrennen und gewinnt überraschend klar mit 8:1 beim SVG Stumm II. Kundl II hält mit – 6:0 gegen Zell am Ziller II. Damit haben sich die Top-3 schon ordentlich vom restlichen Feld abgesetzt. Kirchdorf II und Kundl II halten bei vierundzwanzig Punkten, drei Punkte dahinter Münster. Münster hat auf die Nummer vier aber schon fünf Punkte Puffer. Hippach II und Westendorf II trennen sich 2:2.

5:0 für Kirchdorf in Stumm nach dreißig Minuten!

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf II: „Das Spiel beim Tabellenvierten in Stumm lief anders als erwartet. Die Stummer hatten bisher gute Ergebnisse und sind die einzige Mannschaft, die gegen Kundl 1b gewinnen konnten.

Dementsprechend motiviert und fokussiert sind wir in das Spiel gegangen. Meine Mannschaft hat sofort den Weg nach vorne gesucht und so kamen wir auch früh zu einer Ecke. Die tolle Hereingabe von Andi Harasser konnte ich per Kopf verwerten. Es dauerte nicht lange, nächste Ecke, wieder Flanke Andi, dieses Mal traf Marco Ebser im Nachsetzen. Und wir blieben brutal effektiv. Freistoß von der linken Seite, wer sonst als Andi und unser Kapitän Fifi (Christoph Steinberger) lief perfekt durch und machte das 3:0. Das 4:0 leitete dann Ali Egger mit starkem Ballgewinn ein. Seinen Querpass verwandelte Andi Harasser. Ich konnte dann nach einem Ebser-Freistoß den 5:0 Halbzeitstand fixieren.

In der 2. Halbzeit ging es dann ähnlich weiter. Traumpass von Fabs Mader auf Marco Ebser und dieser souverän am Tormann vorbei. Stumm hatte nicht viele Torchancen, aber das 1:6 haben sie sehr schön herausgespielt (Torschütze: Matthias Brugger). Danach wechselten wir fünfmal, aber - und das freut mich als Trainer besonders - das Spiel lief gleich weiter. Wir hatten weiterhin die Kontrolle und einige gute Torchancen. Das dann noch beide Joker/Stürmer treffen, machte den Fußballtag für uns perfekt. Beim 7:1 verwandelte Basti Schwabegger noch selbst. Das 8:1 legte er dann für Orhan Kalmuoglu auf, welcher eiskalt verwandelte.

Unter dem Strich sicherlich einer der besten Auftritte meiner Mannschaft in der Hinrunde. Jetzt freuen wir uns auf das "Finale" um die Winterkrone am kommenden Freitag, dem 21.10.2022, um 19:15 Uhr in der Leerberg-Arena gegen Kundl 1b.

Beste Spieler SVK: Andi Harasser, Benni Kals, Thomas Hauser

Hippach Ii gibt 2:0 Führung gegen Westendorf II aus der Hand

Andreas Kreidl, Co-Trainer SK Hippach II: „Die ersten zwanzig Minuten waren wir die klar bessere Elf. Die Führung in der achten Minute durch Mathias Eder, das 2:0 in der 19. Minute durch Florian Pölzl. Dann haben wir allerdings den Faden verloren, waren nicht mehr so bissig. In Hälfte zwei konnte Westendorf noch durch Laurin Steixner und Almos Szarka ausgleichen. Ich denke, unter dem Strich geht dieses 2:2 okay!“