Kirchdorf II sichert sich im Spitzenspiel gegen Kundl Herbstmeistertitel – Waidring holt Dreier in Westendorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:45

Hochspannung im letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Klasse Ost - genau genommen ist es der Nachtrag der 1. Runde. Die Top-2 SV Kirchdorf II und SC Holz Pfeifer Kundl II treffen direkt aufeinander. Es ist kein Duell auf Augenhöhe – Kirchdorf die klar bessere Mannschaft. 3:0 am Ende für Kichdorf und so überwintern die Kicker von Markus Thanner als Herbstmeister. Der SK Waidring hat beim SV Westendorf II hart zu kämpfen, um einen 4:2-Sieg einzufahren.

Kirchdorf mit dominanten Auftritt gegen Kundl

Markus Thanner, Trainer SV Kirchdorf: „Ich habe meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir eine sensationelle Hinrunde gespielt haben und sie sich heute selbst für die harte Arbeit belohnen kann. Und was soll ich sagen: Der Auftritt war überragend! Wir ließen Kundl von Anfang an keine Chance. Waren gefühlt immer den Schritt schneller, zweikampfstärker und wollten den Sieg einfach mehr.

Aber der Reihe nach: Kundl stand zu Beginn kompakt und wir brauchten ein bisschen, um uns die ersten Chancen zu erarbeiten. Natürlich wollte keiner zu viel riskieren beim Spiel um Platz 1. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile und Kundl kam, wenn überhaupt, nur über hohe Bälle in unsere Hälfte. So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis zur Führung. Langer Ball von Martin Prantl und ich musste den Ball nur noch am Tormann vorbeischieben. Mit dem 1:0 wurden wir noch stärker und hatten neben zwei Stangenschüssen noch einige Möglichkeiten, das Ergebnis schon in der ersten Halbzeit höher zu gestalten.

Die zweite Hälfte ging eigentlich genau so weiter. Nach einer schönen Kombination trifft Andi Harasser nur die Innenstange. Allerdings sollte die darauf folgende Ecke die Vorentscheidung bringen. Unser Kapitän Fifi (Christoph Steinberger) setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und köpft zum 2:0. Nach einem guten Ballgewinn im Mittelfeld schickte ich dann Nik Aigner auf die Reise. Er ließ dem Tormann keine Chance und krönte seine starke Leistung mit dem 3:0.

Ich möchte meiner Mannschaft ein Riesenlob für die heutige Leistung aussprechen und zur, meiner Meinung nach, verdienten Herbstmeisterschaft gratulieren.

Respekt auch an den Gegner aus Kundl, es war ein sehr faires Spiel, sie haben eine starke Hinrunde gespielt und wir freuen uns schon auf das Rückspiel im April. Beste Spieler SVK II: Die ganze Mannschaft!“

Coach von Waidring: „Wir haben es uns in Westendorf leichter vorgestellt!“

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Eine kämpferische Partie – ehrlich gesagt haben wir es uns leichter vorgestellt. Westendorf extrem engagiert und 1:0 für die Heimelf n der sechsten Minute durch Almos Szarka. Wir konnten in der 29. Minute durch Matthias Zardini ausgleichen. Herausragend Hannes Schmid bei der Heimelf, wir haben einige Chancen vergeben. Nach dem 1:1 zur Pause ging es in Hälfte zwei besser. Thomas Köck und Alexander Kikl brachten uns 3:1 in Führung. Aber Hannes Schmid brachte Westendorf wieder 2:3 heran. Erst in der 80. Minute die Entscheidung durch das 4:2 von Manuel Köck. Zwei Elfer und zwei Treffer nach einer Ecke – so haben wir dann doch den Dreier geschafft!“