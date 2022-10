Zams II erobert mit Sieg im Derby gegen Landeck die Tabellenführung

Details Montag, 24. Oktober 2022 13:44

Zumindest bis 26.10.22 steht der SV Zams II an der Tabellenspitze der 2. Klasse West. Mit einem 4:1 Erfolg im Derby gegen den SV Landeck II konnte man die Poleposition erobern. Grund war auch die überraschende Niederlage von Schönwies/Mils II auswärts gegen Pitztal mit 1:4. Der SV Längenfeld II kann sich aber noch den Herbstmeistertitel schnappen – am 26.10.22 um 17 Uhr ist dazu ein voller Erfolg gegen Paznaun II nötig.

Startschwierigkeiten für Zams II gegen Landeck II

Andreas Senn, Trainer SV Zams II: „Derbys haben eigene Gesetze – das gilt natürlich auch in den 2. Klassen. Wir haben uns sehr schwergetan in dieser Partie. Die erste halbe Stunde sind wir einfach nicht richtig ins Spiel gekommen, da hat vieles nicht gepasst. Der Dosenöffner war dann aber der Führungstreffer in der 28. Minute durch Mathias Lenz aus einem Strafstoß. Die Vorarbeit zu diesem Treffer war eine tolle Flanke von Noah Schweissgut. Mit der knappen 1:0-Führung ging es dann in die Pause. Wir sind perfekt in die zweite Halbzeit gestartet. Ein Doppelpack binnen zwei Minuten. Zunächst das 2:0 durch Benjamin Nagele in der 46. Minute, das 3:0 zwei Minuten später durch Mathias Lenz – abermals ein Strafstoß. In der 62. Minute das 1:3 der Gäste durch Stefan Glenda. In Folge sind wir dann doch noch ein bisschen ins Wanken gekommen. Aber Clemens Thurner hat mit dem 4:1 in der 77. Minute alles klar gemacht!“