Felipe Ganz mit Hattrick für Münster II gegen Zell am Ziller II

Details Montag, 03. April 2023 17:18

Am ersten Aprilwochenende 2023 ist auch die 2. Klasse Ost in die Rückrunde gestartet. Leader Kirchdorf II war spielfrei und dadurch konnte der SC Münster II mit einem 5:0-Kantersieg gegen den SK Zell am Ziller II punktemäßig zum Tabellenführer aufschließen. Kundl II musste kampflos Platz zwei aufgeben, denn die Partie gegen Kirchdorf II wurde auf den 10. April 2023, Ankick 16 Uhr, verschoben. Auch Stumm II gelang ein Kantersieg – 6:0 gegen Söll II. Spannend das 4:3 von Waidring gegen Westendorf II, Pillerseetal II setzt sich in Hippach 4:1 durch.

Spielanalyse aus der Sicht von Münster

Am ersten Aprilwochenende startete auch unsere KM II mit einem Heimspiel in der Frühjahrssaison. Zu Gast war der Tabellenachte SK Zell am Ziller II.

Unsere Jungs übernahmen von Beginn an das Kommando und erarbeiteten sich über die gesamte Spieldauer zahlreiche Chancen, darunter gleich einige Stangenschüsse. Es dauerte aber bis zur 21. Minute, ehe Maximilian Margreiter den Ball via Innenstange im Tor versenken konnte. Kurz vor der Pause krönte dann Sandro Schrettl seine starke Leistung mit dem 2:0.

Nach der Pause gelang dann Felipe Ganz ein lupenreiner Hattrick: Er traf in der 50., der 71. und der 93. Minute. Die Gäste konnten nur durch einige wenige Konter gefährlich werden, die aber vom gut mitspielenden David Dreossi im Münsterer Kasten entschärft wurden.

