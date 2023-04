Waidring gewinnt auswärts gegen Pillerseetal II – Remis beim Gipfeltreffen zwischen Kirchdorf II und Münster II

Details Dienstag, 11. April 2023 01:08

Der SK Waidring hat in der 2. Klasse Ost in der 13. Runde Boden auf die Top-2 gut gemacht. Mit einem 2:1 Erfolg beim SK AVZ Pillerseetal gelang ein Dreier, während sich die Top-2 Kirchdorf II und Münster II im direkten Duell 1:1 trennten. Kundl II hat die Chance verpasst, dem Top-Duo näher zu kommen – eine 0:2-Niederlage in Söll.

Schockmoment für Waidring in St. Ulrich

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Es war ein richtiges Derby das die gut 300 Zuschauer zu sehen bekamen - bei kaltem Sauwetter. Es fand am Anfang keine Mannschaft recht ins Spiel, aber es stand bereits nach zehn Minuten 1:1. Jeweils ein Elfmeter – Matthias Zardini hat für uns in der achten Minute verwandelt, Robert Hupf für Pillerseetal in Minute zehn. Dann ging es immer wieder hin und her, wobei wir zu etwas mehr Chancen kamen, aber die wenigen auch nicht nutzen konnten. In der 23. Minute dann ein Schock für unser Team, als Manuel Köck plötzlich zu Boden ging, ohne Fremdeinwirkung und laut aufschrie, weil er sich das Knie verdreht hat. Dann mussten wir gleich reagieren und wechseln. Köck Thomas kam ins Spiel, um seinen verletzten Bruder zu ersetzen.

In der zweiten Halbzeit waren wir kämpferisch und läuferisch einfach etwas stärker und konnten dann noch den Siegestreffer durch Dani Edenhauser, welcher durch einen super Pass von Peter Köck in die Tiefe bedient wurde, erzielen! Es war ein sehr spannendes Match mit gutem Ausgang für uns. Sehr stark an diesem Tag auch wieder einmal unser Goalie Lucas Rier! Alles Gute unserem Manu Köck!“

Remis im Spitzenspiel zwischen Kirchdorf II und Münster II

Markus Thanner, Spielertrainer SV Kirchdorf II: „Es war das erwartet schwere und spannende Spiel. In der ersten Halbzeit hatte meine Mannschaft mehr Spielanteile, Münster 1b konnte aber ein paar Nadelstiche setzen. Nach drei Minuten hätte es meiner Meinung nach bereits Elfmeter geben können oder besser müssen, aber die Schiedsrichterin ließ es als "unabsichtliches Foul" weiterlaufen. Sonst neutralisierten sich beide Teams großteils und Gefahr gab es meist nur nach Standards. So auch kurz vor der Halbzeit. Guter Freistoß von Mader in den 16er und erneut wurde ich zu Fall gebracht. Diesmal gab es den Elfer und Martin Prantl verwandelte souverän zu meiner Meinung nach verdienten Halbzeitführung.

Wir kamen top motiviert aus der Pause und hatten auch gute zehn bis fünfzehn Minuten. Wir haben es aber verabsäumt, das 2:0 nachzulegen. Durch einige Wechsel und die zweite Luft von Münster verlagerte sich das Spiel dann immer mehr in unsere Hälfte und Münster drängte in der Schlussphase auf das Unentschieden. Der späte Ausgleich war zwar unglücklich, aber in Summe nicht unverdient. Felipe Ganz hat für Münster getroffen. Was danach passierte, hätte nicht sein müssen - trotz Euphorie - habe ich aber mit dem Trainer von Münster 1b noch direkt nach dem Spiel geklärt.

Allgemein hätte ich mir von der Schiedsrichterin eine klarere Linie gewünscht. In der ersten Halbzeit gab es einige gelbwürdige Fouls auf beiden Seiten, welche nicht so geahndet wurden, dadurch wurde das Spiel unnötig hart und aggressiv. Ab Mitte der zweiten Halbzeit gab es dann für quasi jedes Foul sofort Gelb, da fehlte die Verhältnismäßigkeit. Wir können unterm Strich mit dem Punkt ganz gut leben, stehen weiterhin auf Platz eins und haben es damit in der eigenen Hand!“

