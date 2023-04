Sieg für Westendorf II in Kundl nach langer Durststrecke!

Details Montag, 17. April 2023 15:01

Kirchdorf II war in der 14. Runde der 2. Klasse Ost spielfrei, der SC Münster II nützt die Chance und erobert mit einem 4:1 gegen Söll II die Tabellenspitze. Kirchdorf II hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen und liegt nach Verlustpunkten drei Zähler vor Münster. Balsam für die Seele - nach den Worten des Trainers des SV Westendorf II - ist der erste volle Erfolg nach langer Zeit – ein 3:1 in Kundl. Kundl II verliert damit an Boden zur Tabellenspitze, nach Verlustpunkten sind es auf Kirchdorf II bereits sieben Zähler.

Balsam für die Seele!

Matthias Leitner, Trainer SV Westendorf II: „Extrem schwer zu bespielen war der Platz – ein Nebenplatz und sehr tief. Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten drei absolute Sitzer in der ersten Halbzeit. Kundl hatte aus meiner Sicht zwei Halbchancen. Wir sind sehr aggressiv aufgetreten, ein richtig gutes Spiel. Das Ergebnis zur Halbzeit war allerdings nicht so gut – nur 0:0.

Auch nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild, sehr viele Zweikämpfe. Dann doch der Führungstreffer für uns in der 58. Minute – ein Heber von der Seite von Leonhard Vilgertshofer. Wir hatten in Folge das Spiel unter Kontrolle. Super Kombination mit drei Doppelpässen in der 66. Minute – daraus resultiert ein Strafstoß, den Hannes Schmid verwandelt. Das 3:0 in der 82. Minute entsprang einem Freistoß auf die lange Stange und einem Kopfball von Almos Szarka. Die Heimelf hat weiter alles probiert – kurz vor Schluss der Ehrentreffer durch Lee Seebacher. Ein verdienter Sieg aus meiner Sicht – nach langer Zeit! Das ist Balsam für die Seele!

