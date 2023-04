Kirchdorf II lässt gegen Zell am Ziller II nichts anbrennen!

Details Montag, 24. April 2023 17:57

In der 15. Runde der 2. Klasse Ost gab sich Leader Münster II in Westerndorf keine Blöße und gewann mit 6:0. Auch Verfolger SV Kirchdorf II hatte beim 5:1 gegen den SK Zell am Ziller II kaum Mühe, einen Dreier einzufahren. Nach Verlustpunkten hat Kirchdorf II drei Punkte Vorsprung auf Münster, aber die Punkte müssen natürlich erst gemacht werden. Kirchdorf II hat dazu schon am 25. April 2023 ab 18 Uhr Gelegenheit – die Nachtragspartie in Kundl steht an.

Doppelpack vom Spielertrainer von Kirchdorf II

Markus Thanner, Spielertrainer SV Kirchdorf II: „Meine Mannschaft hatte deutlich mehr Ballbesitz und war von Anfang an bemüht, nach vorne zu spielen. Wie erwartet stand Zell/Ziller sehr tief und war vor allem bemüht zu verteidigen. In der 12. Minnte dann ein guter Angriff und ich konnte nach Vorlage von Marcel Wagner verwandeln. In der 27. Minute traf dieser dann selbst - nach einer tollen Vorarbeit von Matti Seibl. Leider haben wir einige Situation nicht effektiv genug fertig gespielt und es verabsäumt, noch höher zu führen. Zell/Ziller kam dann aus einer Ecke zum 2:1 durch Marko Rakic, wir konnten aber noch vor der Halbzeit zum wichtigen 3:1 durch Andi Harasser nachlegen.

In der 2. Halbzeit dann ein ähnliches Bild, meine Mannschaft hatte viel Ballbesitz, aber wir haben einige Angriffe nicht gut genug fertig gespielt. So dauerte es bis zur 65. Minute bis zur endgültigen Entscheidung. Wieder war es Marci Wagner, der querlegte und ich traf zum 4:1. Auch danach hatten wir noch einige gute Möglichkeiten und kurz vor Schluss war es dann Christoph Steinberger, der nach einer super Ecke von Marco Ebser per Kopfball traf.

Unterm Strich ein verdienter und ungefährdeter Sieg meiner Mannschaft, der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Zell/Ziller hatte kaum Tormöglichkeiten, allerdings einen sehenswerten Volleytreffer nach Eckball. Für uns steht eine spannende und wichtige Woche an, mit den Nachtragsspiel am Dienstag in Kundl und dann am Samstag, dem 29.4.2023 daheim gegen Oberndorf!“

