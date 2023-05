Leader Münster legt in Stumm vor – Kundl II siegt in Oberndorf

Details Freitag, 19. Mai 2023 01:42

Auftakt zur 19. Runde der 2. Klasse Ost. Tabellenführer SC Münster II gastierte bei SVG Stumm II und konnte nach einer engen ersten Hälfte mit einer starken Vorstellung in Hälfte II mit 4:1 gewinnen. Damit hat man Kirchdorf II im Titelkampf vorgelegt – Kirchdorf II hat zwar sechs Punkte weniger, aber auch drei Spiele weniger ausgetragen. Am Freitag, dem 19.5.2023, trifft Kirchdorf II um 20 Uhr auswärts auf Pillerseetal II. Der SC Pfeifer Holz Kundl II konnte sich beim FC Oberndorf mit 2:0 durchsetzen.

Goalie von Kundl II zeigt sich in Oberndorf in Hochform

Stefan Pockenauer, Trainer SC Pfeifer Holz Kundl II: „Es war das Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für uns, wir waren ums Kennen hungriger! Bereits beim Aufwärmen zeigte sich unser Goalie in Topform. Auf dem tiefen Boden in Oberndorf - in den letzten Tagen viel Regen - kamen wir besser zurecht als die Hausherrn. Die Verteidigung stand bestens - war einfach kompromisslos.

Wir spielten mit Leidenschaft tolle Kombinationen über das Mittelfeld in die Tiefe zu den topmotivieren Stürmern. So gelang uns auch in der ersten Hälfte der super heraus gespielte Treffer durch Lee Seebacher zum 1:0. Die auch stark spielenden Oberndorfer setzten zwar immer wieder Nadelstiche mit ihren schnellen Stürmern, jedoch die Verteidigung sowie der stark fangende Goalie vom SC Kundl II ließen nichts anbrennen. So gingen wir verdient mit 1:0 in die Halbzeit.

Hälfte zwei starteten wir mit breiter Brust, die Oberndorfer drückten auf das Tempo, machten aber einen Stellungsfehler, den wir ausnützen konnten und legten das zweite Tor in der 50. Minute durch Leo Mayer nach. Dann kam es in der 63. Minute zu einem nicht nötigem Foul von Mayer, der bereits Gelb hatte - somit Gelb/Rot. Wir mussten das Spiel etwa dreißig Minuten mit einem Mann weniger über die Zeit bringen.

Durch Einsatz, Zweikampfstärke, Willenskraft und dem grandios fangenden Goalie Margreiter konnten wir die immer stärker werdenden Hausherrn schlussendlich mit 2:0 besiegen. Gratulation dem gesamten Team!“

Münster II gewinnt in Stumm

Mst. Helmuth Lechner, Trainer SC Münster II: „Stumm war heute gut besetzt, wir haben gewusst, dass es nicht leicht wird. In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan. Stumm hat mit hohen Bällen agiert, die dann verlängert wurden. Lorenz Braunegger konnte Stumm so in der 10. Minute in Führung bringen. Wir haben aber vier Minuten später ausgeglichen – Sandro Schrettl zum 1:1. Mit 1:1 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte haben wir nachlegen können. Die Chancenauswertung zudem perfekt. Das 2:1 durch Marco Knoll, das 3:1 durch Felipe Ganz in der 61. Minute. Körperlich waren wir besser drauf, haben über die Flügel gespielt und in der 81. Minute den Endstand zum 4:1 durch Bence Budai fixiert.“

