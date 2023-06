Kirchdorf II sichert sich mit Sieg gegen Hippach II ersten Titel-Matchball

Details Dienstag, 06. Juni 2023 00:39

In der 20. Runde der 2. Klasse Ost haben die Top-2 nichts anbrennen lassen. Der SV Steinbacher Kirchdorf II gewinnt gegen den SK Hippach II mit 4:1 und Münster siegt im Spitzenspiel gegen Kundl II mit 3:0. Damit halten Kirchdorf II und Münster II bei 49 Zählern, Kirchdorf hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Mit einem Dreier kann Kirchdorf deswegen am 10. Juni 2023 in Waidring den Titel fixieren, da man im direkten Duell mit Münster das Auswärtsspiel mit 4:1 gewinnen konnte, das Heimspiel gegen Münster endete 1:1.

Solche Spiele sind oft schwierig!

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Es war ein Spiel auf ein Tor. Hippach 1b wollte möglichst lange die Null halten bzw. wenig Gegentore bekommen. Ich hatte das Spiel genauso erwartet und gab einigen Spielern, die zuletzt weniger Einsatzminuten hatten, die Chance, von Anfang an zu spielen. Als Trainer freut es mich natürlich besonders, wenn einer der Jungen dann auch noch ein Tor schießt. Unser „Umut“ Ekrem Kaddar traf sehenswert mit links zum 1:0 in der 36. Minute. Kurz danach wurde Daniel Scholz nach starkem Alleingang im 16er gefoult und Routinier Martin Prantl verwandelte den Elfmeter wie gewohnt sicher.

Gleich nach der Pause konnten wir dann eine von unseren gefühlt zwanzig Ecken verwandeln. Christoph Steinberger mit dem 3:0 per Kopf. Spätestens damit war das Spiel entschieden und die Luft endgültig raus. Obwohl Hippach 1b in der 80. Minute das 3:1 durch Florian Poelzl machte, kam keine Spannung mehr auf. Das 4:1 nach Schuss von Mo Bachler - Eigentor Maximilian Greisinger - war dann der Schlusspunkt.

Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und der Art und Weise, wie meine Mannschaft aufgetreten ist. Solche Spiele sind oft schwierig und etwas undankbar, aber wir haben das sehr souverän gelöst. Am Ende zählen nur die drei Punkte und das wir nächsten Samstag (10.06.2023 um 18:00 Uhr) in Waidring den Deckel drauf machen können. Ich hoffe auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans beim großen Derby. Wir wollen gleich den ersten Matchball verwerten und den Meistertitel fixieren!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei