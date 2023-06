Kirchdorf II sichert sich mit Sieg in Waidring Titel und Aufstieg!

Details Dienstag, 13. Juni 2023 02:16

Doppelter Jubel beim SV Steinbacher Kirchdorf nach der vorletzten Runde der Meisterschaft 2022/23. Sowohl die Kampfmannschaft als auch Kirchdorf II steigen auf! Kirchdorf II holt zudem fix den Titel in der 2. Klasse Ost durch ein 3:0 beim SK Waidring in der vorletzten Runde. Zum Abschluss der Saison wird am 15.6.2023 um 20:15 Uhr vom Meister Stumm II empfangen.

Es ist einfach sensationell, was heuer beim SV Kirchdorf geleistet und erreicht wurde!

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Die Vorzeichen waren unglaublich. Der erste Matchball um die Meisterschaft und das beim großen Derby in Waidring. Meine Mannschaft wollte den Sieg von Anfang an und hat eine wirklich tolle Leistung geboten. Die Waidringer hielten kämpferisch gut dagegen, trotzdem war es ein wirklich faires Spiel ohne gröbere Fouls. Wir hatten mehrere gute Möglichkeiten, doch Waidrings Tormann hielt überragend und bei einem Ebser Fernschuss rettete zunächst noch die Latte. In Minute 36 war es dann so weit. Marco Ebser wurde im Strafraum gefoult. Wie immer ließ Martin Prantl nichts anbrennen und verwandelte den Elfer sicher zum 1:0. Damit ging es auch in die Halbzeit.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann wieder einmal Christoph Steinberger nach einem Harasser-Eckball zum 2:0 und der gefühlten Vorentscheidung in diesem so wichtigen Spiel. Danach gab es keine ganz großen Torchancen mehr, bis kurz vor Schluss Andi Harasser mit einem sehenswerten Weitschuss zum 3:0 traf. An dieser Stelle möchte ich den wirklich guten Schiedsrichter loben und auch die Heimelf aus Waidring, für das faire Spiel und die tolle Anerkennung danach. Es gab viele Glückwünsche und sogar "We are the Champions" wurde für uns gespielt.

Wir sind überglücklich über diesen tollen Erfolg gleich im ersten Jahr als zweite Kampfmannschaft und für mich persönlich in meinem ersten Jahr als Trainer bzw. Spielertrainer. Glückwunsch auch an Münster 1b, die eine starke Saison gespielt haben und bis zum Schluss Druck gemacht haben. Da auch unsere Kampfmannschaft zeitgleich gewonnen hat, ist nun der Aufstieg für beide Teams fixiert. Es ist einfach sensationell, was heuer beim SV Kirchdorf geleistet und erreicht wurde. Einen Riesen Dank auch an alle für den unglaublichen Empfang und die geile Meisterfeier in Kirchdorf am Samstagabend.“

