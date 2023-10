Jenbach II baut die Tabellenführung mit Sieg gegen Söll II weiter aus

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 02:17

Bereits acht Punkte Vorsprung hat nach der 7. Runde der 2. Klasse Ost der Leader SK Jenbach II. Verfolger Stumm II verliert in Westendorf 1:6 und muss deswegen Finkenberg (3:1 gegen Weerberg II) vorbeiziehen lassen. Jenbach gewinnt gegen den FC Ager Söll II mit 4:1.

Ordentliche Mannschaftsleistung!

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Der Gegner Söll war in den ersten zwanzig Minuten der ersten Halbzeit sehr gut organisiert und hat durch Foulspiel immer wieder unser Spiel unterbrochen. Das 1:0 von Söll in der 14. Minute durch Liam Woods war völlig verdient. Erst als wir den Ausgleich durch Beni Soumbou und kurz vor der Pause das 2:1 durch Can Bingöl erzielten, bekamen wir den Gegner in den Griff. Die zweite Halbzeit war nur mehr ein Spiel auf das gegnerische Tor, aber wir brauchen zu viele Torchancen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass wir die Tore drei und vier erzielen. Die sind uns dann auch in der 55. Minute durch Atilla Kul und in der 86. Minute durch Janko Grubovic gelungen. Der Sieg war völlig verdient und jetzt haben wir ein schweres Auswärtsspiel am 7. Oktober 2023 um 14 Uhr in Fritzens. Heute war es eine ordentliche Mannschaftsleistung!“

