Über 300 Fans und ein spezieller Gast beim Derby zwischen Waidring und Pillerseetal II

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:23

Dem SK Waidring fehlen nach der 7. Runde der 2. Klasse Ost und dem 3:0 Erfolg im Derby gegen SK AVZ Pillerseetal II nur drei Punkte auf Tabellenplatz zwei. Jenbach II ist allerdings an der Tabellenspitze dem restlichen Feld schon enteilt, die Nummer zwei Finkenberg hat bereits acht Punkte Rückstand auf Jenbach II, die noch immer mit weißer Weste unterwegs sind. In der nächsten Runde trifft Waidring am 7. Oktober 2023 um 19 Uhr auswärts auf Söll, der Tabellenführer Jenbach ist in Fritzens zu Gast.

Blutjunge Kicker treffen für Waidring

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Ein Derby vor unglaublicher Zuschauerkulisse – über 300 Zuschauer und Fans sind gekommen und wir hatten auch einen besonderen Gast und zwar den Tiroler Fußballpräsidenten Josef Geißler!

Wir übernahmen von der ersten Minute an das Kommando und ließen dem Gegner keinen Meter, um das Spiel aufzubauen! Jedoch brauchten wir wieder viel zu viele Chancen, denn in der Halbzeit hätte es eigentlich 5:0 für uns stehen können! Es ging aber nur mit einer 1:0 Führung in die Pause durch ein Eigentor der Gäste in der dritten Minute.

Nichtsdestotrotz konnten wir den Heimsieg sicher und auch verdient mit 3:0 einfahren! In Hälfte zwei haben Fabio Von König und David Foidl für uns getroffen. Gratulation an das ganze Team, das von der ersten Minute an voll im Spiel war und bissig agierte!

Und natürlich herzliche Gratulation an unsere jungen Torschützen Fabio Von König (17 Jahre) und unserem Edeljoker David Foidl (15 Jahre), der bereits zum zweiten Mal in Folge nach seiner Einwechslung traf!“

