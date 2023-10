Coach von Jenbach II mit dem Auftritt in Fritzens absolut nicht zufrieden!

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 01:20

Der Tabellenführer der 2. Klasse Ost, SK Jenbach II, ging natürlich als haushoher Favorit in das Duell mit dem Tabellenletzten SV Fritzens II. Coach Wolfgang Schäfer war mit der Vorstellung seiner Mannschaft aber absolut nicht zufrieden. Ein 2:2 am Ende lässt Verfolger Stumm II die gegen Finkenberg 2:1 gewinnen, den Rückstand auf sieben Punkte verringern.

Coach von Jenbach II nach Remis in Fritzens: „So sollte man sich als Tabellenführer nicht präsentieren!“

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Ich möchte mich nicht über den Schiedsrichter beschweren, aber was der sich gedacht hat, so ein Spiel zu leiten! Auch in der 2. Klasse geht das gar nicht. Aber er war nicht entscheidend für unser schlechtes Auftreten. Ich muss sagen, dass der Gegner mit seiner Zweikampfhärte und den schlechten Platzverhältnisse uns in allen Bereichen gezeigt hat, wie man in dieser Liga spielen kann. Meine Mannschaft hat es versäumt dem Gegner zu zeigen, wer Erster und wer Letzter ist.

In der ersten Hälfte war der erste Schuss auf das Tor von uns das 1:0 für Fritzens durch Maurice Juen. Danach kamen wir etwas besser in das Spiel und konnten eine 2:1 Führung durch Treffer von Janko Grubovic und Beni Soumbou in die Halbzeit mitnehmen.

Aber die zweite Hälfte möchte ich dann ganz schnell vergessen. Hat mit Fußball nichts zu tun. Dieses desolate Auftreten einiger Spieler von uns wird Konsequenzen haben. Deshalb geht der Ausgleich nach einem Eigentor voll und ganz in Ordnung. Ich glaube, die Mannschaft von Fritzens hat ihre beste Leistung in dieser Spielzeit gemacht. Meine Mannschaft wird zum nächsten Spiel verändert auflaufen und ich werde nur noch drei Ersatzspieler mitnehmen. Jedenfalls, so sollte man sich als Tabellenführer nicht präsentieren. Ich als Trainer habe die Verantwortung für diese Mannschaft, aber nach so einer Leistung sollten sich einige Spieler mal Gedanken machen, ob es auch für diese Liga reicht!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.