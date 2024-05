Waidring jubelt in Oberndorf und Weerberg II und Fritzens II teilen Punkte

Details Montag, 06. Mai 2024 19:39

Erste Niederlage für den SK Jenbach II in der 12. Runde der 2. Klasse Ost. Beim SV Westendorf II unterliegt der Tabellenführer klar mit 0:3. Verfolger SK Raiba Intersport Waidring siegt im Derby beim FC Oberndorf mit 4:2 und liegt neun Punkte zurück. In der kommenden Runde gibt es das direkte Duell mit Jenbach II – Ankick am 11. Mai 2024 um 16 Uhr in Waidring! Der SV Weerberg II und der SV Fritzens II trennen sich 2:2.

Nach fast fünf Jahren wieder drei Punkte für Waidring in Oberndorf!

Manuel Köck, Co-Trainer SK Waidring: „Am Samstag ging es nach Oberndorf zum klassischen Derby im Bichlachstadion. Wie erwartet kam es zu einem hitzigen und körperbetonten Spiel vor etwa 250 Zuschauern bei herrlichem Frühlingswetter. Das Spiel war geprägt von vielen Unterbrechungen und fußballerischer Mangelware. Ganz und gar kein Leckerbissen für die vielen angereisten Fans. Die Heimischen standen kompakt und so ergaben sich für uns zu wenig Räume, die Oberndorfer hatten definitiv mehr Zugriff zum Spiel. Waren wir jedoch im gegnerischen Strafraum vorzufinden, agierte man effektiv und brandgefährlich und so konnte man innerhalb von sechs Minuten drei Tore in der Mitte der ersten Halbzeit erzielen. Doppelpack von Fabio Von König und ein Treffer von Luca Foidl. Oberndorf verkürzt vor der Pause durch Sebastiano Eder-Scarano auf 1:3. In Hälfte zwei das 4:1 für uns durch Alexander Kikl und das 2:4 der Heimelf durch Lukas Harasser.

Resümee: Wir kamen nicht ins Spiel und agierten zu defensiv sowie passiv in den Linien, dadurch ergaben sich einige gute Chancen der Heimmannschaft, die man mit Mühe verteidigte und unser Goalie glänzend parierte. Die Effektivität kann sich auf jeden Fall sehen lassen, bis auf einen Stangenschuss und einen indirekten Freistoß, den der heimische Torwart hervorragend abwehrte, waren Chancen eher Mangelware. Sonst ist es aus unserer Sicht meist umgekehrt.

Die Fußball-Fortuna war definitiv auf unserer Seite. Sind aber sehr glücklich! Nach fast fünf Jahren wieder drei Punkte vom Bichlachstadion mitzunehmen, bei einem sehr unangenehmen Gegner. Pflicht erfüllt, jetzt richtet sich der Fokus auf den Tabellenführer Jenbach. Kämpferisches Pauschallob der ganzen Mannschaft!“

Weerberg II und Fritzens II trennen sich 2:2

Daniel Müllner, Trainer SV Weerberg II: „Ein absolut verdientes Remis! Leider haben wir einige Möglichkeiten in der ersten Hälfte nicht genützt. Wir konten zwar in der 32. Minute durch Michael Lindner in Führung gehen. Zwei Minuten später aber das 1:1 durch Fabian Köll. Für die zweite Hälfte mussten wir umstellen, waren spielerisch besser, aber Fritzens hat sich den Punkt kämpferisch verdient. 2:2 am Ende durch Treffer von Michael Lindner für uns und zwei Minuten vor Schluss das 2:2 durch Kevin Demir, beide Treffer vom Elfmeterpunkt.“

