Bitteres Remis von Söll II gegen Finkenberg

Details Montag, 13. Mai 2024 00:06

In der 13. Runde der 2. Klasse Ost war der FC Söll II in der Schlussphase gegen den FC Finkenberg sehr nahe. Am Ende trennt man sich aber torlos. Im absoluten Spitzenspiel trennen sich der SK Waidring und der SK Jenbach II 1:1. Damit können die Gäste sicher leben, denn der Vorsprung von Jenbach II auf Waidring beträgt nach wie vor neun Punkte. Westendorf II liegt aber nach einem 7:0 in Weerberg nur mehr einen Punkt hinter Waidring.

Treffer von Söll wird wegen Foulspiel nicht anerkannt

Andreas Kuen, Trainer FC Söll II: „Leider keine Tore, aber wir waren klar die bessere Elf. In den letzten zwanzig Minuten haben wir Topchancen ausgelassen. Nach einem Stanglpass landet der Ball im Tor von Finkenberg, der Treffer wird aber wegen Foulspiel nicht gegeben. Wir haben leider die Tore nicht gemacht. Ein bitteres Remis, es hat nicht sein sollen heute!“

Details

