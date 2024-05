Jenbach II mit dem nächsten Schritt zum Titel – 4:1 gegen Pillerseetal II!

Details Dienstag, 28. Mai 2024 00:41

Bereits zu Fronleichnam 2024 kann der SK Jenbach II in der 2. Klasse Ost den Sack Richtung Titel zumachen. Um 17:30 Uhr erfolgt der Anpfiff dafür in Söll. Basis dafür war ein klares 4:1 von Jenbach II in der 14. Runde gegen den SK AVZ Pillerseetal II. Neun Punkte Vorsprung für Jenbach Ii vier Runden vor Schluss.

Jenbach II dominiert

Daniel Deutsch, Trainer SK Jenbach II: „Über das ganze Spie gesehen waren wir die überlegene Elf. Wir haben viele Torchancen vergeben. Offensiv hätte etwas mehr gelingen können. Wir sind in Minute zwölf durch Goran Bozic in Führung gegangen und sechs Minuten später hat Seymen Gökce nachgelegt. Nach der Pause das 3:0 durch Haris Hrnjica. Pillerseetal kann zwar auf 1:3 durch Mieszko Choma verkürzen, aber die Gäste haben kaum konkrete Tormöglichkeiten. Das 4:1 in der 88. Minute durch Mert Korkmaz, der Sieg hätte höher ausfallen können.“

2. Klasse Ost: Jenbach 1b : Pillerseetal 1b - 4:1 (2:0)

88 Mert Korkmaz 4:1

58 Mieszko Choma 3:1

49 Haris Hrnjica 3:0

18 Seymen Gökce 2:0

12 Goran Bozic 1:0

