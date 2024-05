SK Jenbach II macht in Söll den Sack zu und ist Meister!

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:23

Der SK Jenbach II hat es in der 2. Klasse Ost endgültig geschafft und den Titel auch mathematisch fixiert. Mit einem 2:0 beim FC Söll II zu Fronleichnamkann man frühzeitig den Titel feiern. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert herzlich!

Ein früher Führungstreffer für Jenbach

Das Spiel begann mit einem schnellen Start, als der Schiedsrichter die Partie pünktlich anpfiff. Bereits in der 11. Minute gelang es SK Jenbach 1b, die Führung zu übernehmen. Can Bingöl setzte sich beeindruckend durch und markierte das 1:0 für die Gäste. Dieser frühe Treffer stellte die Weichen für das Spiel und setzte FC Söll 1b von Beginn an unter Druck.

In den folgenden Minuten versuchte Söll, den Rückstand auszugleichen und startete einige vielversprechende Angriffe. Trotz aller Bemühungen konnten sie jedoch die gut organisierte Verteidigung von Jenbach nicht durchbrechen. Die Defensive der Gäste zeigte sich als äußerst standfest und ließ kaum nennenswerte Chancen für die Heimmannschaft zu.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das hart umkämpfte Spiel fort. Beide Mannschaften lieferten sich intensive Zweikämpfe und suchten nach Möglichkeiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. FC Söll 1b zeigte sich weiterhin engagiert, während Jenbach 1b bestrebt war, ihre Führung auszubauen.

In der 80. Minute gelang es schließlich Ozan Ulas, die Hoffnungen von Söll endgültig zu dämpfen. Mit einem präzisen Abschluss erhöhte er den Spielstand auf 2:0 für Jenbach 1b. Dieser Treffer sorgte für die Vorentscheidung und ließ die Gäste ihrem Auswärtssieg ein großes Stück näher kommen.

Die verbleibenden Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Jenbach 1b verwaltete ihre Führung souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Auch die zweiminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Endstand. Mit dem Schlusspfiff stand fest, dass SK Jenbach 1b sich verdientermaßen mit 2:0 gegen FC Söll 1b durchgesetzt hatte.

Insgesamt zeigte SK Jenbach 1b eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Die frühe Führung durch Can Bingöl und der späte Treffer von Ozan Ulas waren die entscheidenden Momente, die den Sieg besiegelten. FC Söll 1b kämpfte zwar tapfer, musste sich letztlich jedoch der Effizienz und Entschlossenheit der Gäste geschlagen geben.

2. Klasse Ost: FC Söll 1b : Jenbach 1b - 0:2 (0:1)

80 Ozan Ulas 0:2

11 Can Bingöl 0:1

