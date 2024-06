Exzellente Rückrunde und Vizemeistertitel für Waidring!

Details Freitag, 21. Juni 2024 00:13

Nach der Hinrunde der 2. Klasse Ost belegte der SK Waidring den vierten Tabellenplatz mit vier Siegen, einem Remis und vier Niederlagen. In der Rückrunde hat man enorm aufgedreht und acht Siege und ein Remis am Konto stehen. Ganz klar das beste Team der Rückrunde und auch in der Endabrechnung reicht es noch zum Vizemeistertitel. Insgesamt war man auch auswärts das beste Team der Liga.

Sieg von Waidring im letzten Spiel in Weerberg!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Wir konnten unsere sehr gute Rückrunde in Weerberg perfekt abschließen! Ungeschlagen in der Frühjahrsrunde reiste unsere Mannschaft samt Fans mit dem Bus nach Weerberg, um noch drei Punkte zu erobern. Wir kamen sehr gut ins Spiel und gingen in der 9. Minute auch gleich in Führung durch Foidl Luca. Wir erspielten uns sehr viele Chancen und die Defensive hatte alles im Griff. In der 24. Minute köpfte Mathias Winkler zum 0:2 für den SKW ein!

In Halbzeit zwei war es das gleiche Bild und unsere Leistung wurde noch mit zwei Treffern belohnt durch ein Eigentor und in der Nachspielzeit konnte sich noch Reiter Christoph in die Torschützenliste eintragen, er sorgte für den Endstand von 0:4.

Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung, besonders im Frühjahr. Acht Siege und ein Remis stehen am Konto! Jetzt heißt es auch so in die neue Saison zu starten und alles zu geben um auch so eine Hinrunde zu spielen. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannen und gratuliere nochmals auf diesem Wege zum Vizemeister. Gratulation auch nach Jenbach zum Meistertitel!“

