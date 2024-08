Gelungene Premiere für Buch in einer Hitzeschlacht gegen Stumm II

Details Montag, 12. August 2024 01:14

Der FC Buch is back again! Diese Schlagzeile sorgte in Fußball-Tirol schon vor dem Start der Meisterschaft der 2. Klasse Ost für Begeisterung. Am 10. August 2024 war es dann so weit. Der Ball ist wieder beim FC Buch gerollt und fand viermal den Weg in den Kasten der Gäste. Stumm II muss sich 1:4 in Buch geschlagen geben. Die ersten beiden Tabellenführer der Saison Stans II und Weerberg II. Jeweils ein 8:0-Erfolg. Stans lässt es gegen Finkenberg krachen und Weerberg gegen Fritzens II.

Blitzstart von FC Buch

Es dauerte nicht lange, bis die Gastgeber ihren ersten Treffer erzielten. Bereits in der sechsten Minute gelang Fabian Unterladstätter das 1:0 für den FC Buch. Ein Auftakt nach Maß für die Heim-Mannschaft, die das Tempo weiter hochhielt.

Nach einem intensiven Schlagabtausch und einem nicht gegebenen Elfmeter in der 27. Minute, war es Samuel Brunner, der in der 23. Minute mit einem sehenswerten Treffer das 2:0 markierte. Der FC Buch ließ den Gästen aus Stumm kaum Luft zum Atmen und dominierte das Spielgeschehen nach Belieben. Der SVG Stumm 1b fand keine Mittel gegen das druckvolle Spiel des FC Buch und geriet immer weiter in die Defensive.

In der 45. Minute, kurz vor dem Halbzeitpfiff, setzte erneut Fabian Unterladstätter ein Ausrufezeichen und erhöhte auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause, und die Fans des FC Buch konnten bereits jetzt auf einen erfolgreichen Auftakt hoffen.

Klare Verhältnisse und später Ehrentreffer

Nach der Halbzeitpause ging der FC Buch unverändert entschlossen zu Werke. Bereits in der 55. Minute war es erneut Samuel Brunner, der das 4:0 erzielte und somit seinen zweiten Treffer in diesem Spiel feierte. Der FC Buch hatte das Spiel nun fest im Griff und ließ die Gäste aus Stumm kaum zur Entfaltung kommen.

In der 72. Minute gelang Hansjörg Ausserladscheider schließlich der Ehrentreffer für den SVG Stumm 1b. Mit einem sehenswerten Tor verkürzte er auf 4:1 und gab seiner Mannschaft zumindest ein wenig Hoffnung. Allerdings blieb es beim einzigen Treffer für die Gäste, da die Abwehr des FC Buch in den verbleibenden Minuten nichts mehr zuließ.

Eine aufregende Szene gab es noch in der 84. Minute, als ein weiterer Treffer des FC Buch aufgrund einer Abseitsstellung nach VAR-Entscheidung nicht gegeben wurde. Doch dies änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute, und der FC Buch konnte einen überzeugenden 4:1-Sieg feiern. Mit diesem Auftaktsieg setzt sich die Mannschaft gleich an die Spitze der Tabelle und geht gestärkt in die nächsten Begegnungen.

Manfred Nail, Trainer FC Buch: „In der ersten Halbzeit sind wir gut ins Spiel gekommen und waren spielbestimmend. In der zweiten Halbzeit wurde Stumm stärker und das Spiel lief ziemlich ausgeglichen. In Summe ein toller Start und eine gute Mannschaftsleistung bei gefühlten 33 Grad Hitze!“

2. Klasse Ost: Buch : Stumm 1b - 4:1 (3:0)

72 Hansjörg Ausserladscheider 4:1

55 Samuel Brunner 4:0

45 Fabian Unterladstätter 3:0

23 Samuel Brunner 2:0

6 Fabian Unterladstätter 1:0

