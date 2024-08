Torfestival: SK Pillerseetal 1b deklassiert SK Hippach 1b mit 10:1

Details Montag, 19. August 2024 15:51

Der SK Pillerseetal 1b ließ dem SK Hippach 1b keine Chance und feierte einen überwältigenden 10:1-Sieg. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und führten bereits zur Halbzeit mit 5:0. Besonders hervorzuheben sind Gabreel Afify und Jannik Bisdorf, die jeweils mehrere Treffer für den SK Pillerseetal 1b erzielten. Die einzige nennenswerte Aktion der Gäste war das Ehrentor in der 68. Minute durch Gabreel Afify.

Blitzstart von Pillerseetal

Bereits in der 5. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Gabreel Afify brachte den SK Pillerseetal 1b früh in Führung und zeigte damit sofort die Richtung an, in die das Spiel gehen sollte. In der 13. Minute erhöhte Siegfried Peugler per Elfmeter auf 2:0. Nur vier Minuten später konnte Jannik Bisdorf eine Großchance zunächst nicht nutzen, machte seinen Fehler aber wett und erzielte nach einem Abstauber das 3:0.

Das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte des SK Hippach 1b, und die Pillerseetaler drängten auf weitere Tore. In der 28. Minute war es erneut Gabreel Afify, der mit einem Treffer zum 4:0 erhöhte. Der Assist von Sebastian Huber wurde von den Zuschauern besonders gefeiert. Afify ließ sich nicht lange bitten und machte in der 36. Minute seinen Hattrick perfekt, was den SK Pillerseetal 1b mit 5:0 in Führung brachte.

Torreigen setzt sich fort

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: Der SK Pillerseetal 1b dominierte weiterhin das Geschehen. In der 50. Minute trug sich Lukas Trager in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 6:0. Kurz darauf vergaben die Pillerseetaler allerdings einen Elfmeter und ließen die Chance auf ein weiteres Tor ungenutzt.

In der 67. Minute erzielte Michael Eberharter das 7:1 und setzte damit die einseitige Partie fort. Einen Moment später konnte Gabreel Afify für den SK Hippach 1b zumindest den Ehrentreffer zum 6:1 markieren. Der SK Pillerseetal 1b ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzte seinen Torreigen fort. Jannik Bisdorf traf in der 76. Minute kunstvoll mit der Hacke und erhöhte auf 8:1. Nur zwei Minuten später war es Johannes Millinger, der auf 9:1 erhöhte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Jannik Bisdorf in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 10:1-Endstand. Damit sicherte sich der SK Pillerseetal 1b einen eindrucksvollen Sieg und ließ dem SK Hippach 1b keine Chance.

Das Spiel endete mit einem klaren 10:1-Erfolg für den SK Pillerseetal 1b, der damit seine Ambitionen in der 2. Klasse Ost (TIR) eindrucksvoll unterstrich. Der SK Hippach 1b hingegen musste eine herbe Niederlage hinnehmen und wird sich in den kommenden Spielen deutlich steigern müssen.

2. Klasse Ost: Pillerseetal 1b : Hippach 1b - 10:1 (5:0)

80 Jannik Bisdorf 10:1

78 Johannes Millinger 9:1

76 Jannik Bisdorf 8:1

68 Gabreel Afify 7:1

67 Michael Eberharter 6:1

50 Lukas Trager 6:0

36 Gabreel Afify 5:0

28 Gabreel Afify 4:0

17 Jannik Bisdorf 3:0

13 Siegfried Peugler 2:0

5 Gabreel Afify 1:0

