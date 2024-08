Vier Treffer von Fabian Egger für Weerberg II gegen Alpbach II

Details Montag, 19. August 2024 15:53

Ein überragendes Spiel des SV Weerberg 1b führte zu einem dominanten 6:0-Sieg gegen den FC Wacker Alpbach 1b. Bereits zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 4:0 in Führung und ließ den Gästen keine Chance. Die Egger-Brüder, Fabian und Elias, spielten eine Schlüsselrolle und trugen entscheidend zum deutlichen Ergebnis bei. Besonders hervorzuheben ist Fabian Egger, der mit seinem Hattrick maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Furioser Start und klare Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann mit einem vielversprechenden Freistoß für den FC Wacker Alpbach 1b, der jedoch über das Tor ging. Nur wenige Minuten später zeigte der SV Weerberg 1b, warum sie als Favorit in dieses Spiel gingen. Bereits in der 9. Minute erzielte Fabian Egger das erste Tor des Spiels. Er legte den Ball gekonnt mit rechts vor und versenkte ihn mit links im rechten unteren Eck.

Der SV Weerberg 1b blieb am Drücker und erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Dieses Mal war es Michael Mair, der nach einem gekonnten Solo den Ball ins Netz beförderte. Der FC Wacker Alpbach 1b fand keine Antwort auf den Offensivdruck der Gastgeber. Nur 18 Minuten später, in der 33. Minute, war es erneut Fabian Egger, der das 3:0 erzielte und damit seinen zweiten Treffer des Abends markierte.

In der 36. Minute schien es, als würde das Wetter umschlagen, doch es blieb trocken. Ganz anders erging es der Defensive des FC Wacker Alpbach 1b, die erneut nachgeben musste. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, war es wieder Fabian Egger, der mit einem Kopfball zum 4:0 einnetzte. Die Hausherren gingen somit mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Weerberg lässt nicht locker und erhöht auf 6:0

Nach der Halbzeitpause setzte der SV Weerberg 1b seinen dominanten Auftritt fort. In der 53. Minute war es erneut Fabian Egger, der mit einem weiteren Treffer zum 5:0 den Hattrick perfekt machte. Das Spiel war längst entschieden, doch die Gastgeber wollten mehr.

In der 82. Minute setzte Elias Egger den Schlusspunkt mit einem wunderbaren Schuss aus halbrechter Position zum 6:0. Es war eine ausgleichende Gerechtigkeit, da zuvor ein Freistoß für den SV Weerberg 1b nicht gegeben wurde. Elias Egger machte dies jedoch mit einem präzisen Abschluss wett.

Der FC Wacker Alpbach 1b hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich mit der deutlichen Niederlage abfinden. Die Gastgeber feierten den Sieg ausgelassen, während die Gäste enttäuscht den Platz verließen.

Damit endet ein beeindruckendes Spiel des SV Weerberg 1b, das vor allem durch die herausragenden Leistungen der Egger-Brüder geprägt war. Der klare Sieg in der 2. Runde der 2. Klasse Ost (TIR) zeigt, dass der SV Weerberg 1b in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner ist.

2. Klasse Ost: SV Weerberg 1b : FC Wacker Alpbach 1b - 6:0 (4:0)

82 Elias Egger 6:0

53 Fabian Egger 5:0

45 Fabian Egger 4:0

33 Fabian Egger 3:0

15 Michael Mair 2:0

9 Fabian Egger 1:0

