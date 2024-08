Unglaublich dramatische Schlussminuten zwischen Hippach II und Finkenberg!

Details Samstag, 24. August 2024 10:50

Auftakt zur dritten Runde der 2. Klasse Ost zwischen dem SK Hippach II und dem FC Finkenberg. Hippach hatte eigentlich kurz vor Schluss die drei Punkte im Sack, geriet dann aber ab Minute neunzig arg ins Wanken. Binnen zwei Minuten kann Finkenberg auf 2:2 ausgleichen und vergibt am Ende noch den Matchball. So steht am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel, das vor allem für Hippach einen bitteren Beigeschmack. Auch die Gäste können einem am Ende einem möglichen eher glücklichen Sieg nachtrauern.

Starker Start der Gastgeber

Bereits kurz nach dem Anpfiff machten die Spieler des SK Hippach 1b klar, dass sie die drei Punkte unbedingt in Hippach behalten wollten. In der 21. Minute gelang es Markus Eberharter, den Ball im Netz des FC Finkenberg unterzubringen und die Gastgeber mit 1:0 in Führung zu bringen. Der frühe Treffer gab dem SK Hippach 1b Aufwind und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit weitgehend.

Die Mannschaft von FC Finkenberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und gefährliche Torchancen zu kreieren. Die Abwehr des SK Hippach 1b stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten zu. Somit ging es mit der knappen, aber verdienten Führung für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel setzte der SK Hippach 1b die Gäste weiter unter Druck. In der 60. Minute erhöhte Franz-Josef Troppmair auf 2:0. Ein perfekt getimter Angriff über die rechte Seite führte zu einem präzisen Pass in den Strafraum, den Troppmair souverän verwertete. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würde der SK Hippach 1b das Spiel sicher nach Hause bringen.

Doch der FC Finkenberg gab nicht auf und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. Die Schlussphase der Partie sollte dann eine dramatische Wendung nehmen. In der 90. Minute gelang es Lukas Kreidl, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz ließ er dem Torwart des SK Hippach 1b keine Chance.

Nur wenige Augenblicke später, praktisch mit dem letzten Angriff des Spiels, schlug der FC Finkenberg erneut zu. Franz-Joseph Huber erzielte in der Nachspielzeit den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2. Die Gäste hatten somit innerhalb kürzester Zeit das Spiel gedreht und sich einen Punkt erkämpft. Der Schlusspfiff ertönte unmittelbar nach dem Treffer von Huber, und das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Für den SK Hippach 1b war es ein bitterer Ausgang, nachdem sie lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen hatten. Der FC Finkenberg hingegen konnte sich über einen unerwarteten Punktgewinn freuen, der ihre Moral und Kampfgeist unterstrich. Beide Teams zeigten eine spannende und unterhaltsame Partie, die den Zuschauern sicher in Erinnerung bleiben wird.

Andreas Kreidl, Trainer FC Finkenberg: „Wir sind leider zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Viele Zweikämpfe wurden verloren und das besserte sich in der ersten Halbzeit nicht mehr. Die Heimelf ging in der 21. Minute in Führung. Zur Pause haben wir zwei neue Spieler gebracht und sind dann stärker geworden. Trotzdem das 2:0 für Hippach in der 60. Minute. Wir haben dann alles in die Waagschale geworfen und in den Schlussminuten ging dann die Post ab. In Minute neunzig das 1:1, zwei Minuten später das 2:2 und in der 94. Minute vergeben wir noch den Matchball. Leider haben wir das leere Tor nicht getroffen!“

2. Klasse Ost: Hippach 1b : Finkenberg - 2:2 (1:0)

92 Franz-Joseph Huber 2:2

90 Lukas Kreidl 2:1

60 Franz-Josef Troppmair 2:0

21 Markus Eberharter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.