Duell auf Augenhöhe zwischen Stans II und Weerberg II

Nach der dritten Runde der 2. Klasse Ost konnte der SK Waidring mit einem 2:0 gegen SVG Stumm II die weiße Weste verteidigen. Erst das zweite Spiel hat der SV Stans II bestritten und knapp vor Schluss konnte man gegen den SV Weerberg II mit einem 1:0 den zweiten Sieg einfahren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel zwischen SV Stans 1b und SV Weerberg 1b begann pünktlich und beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie. In den ersten Minuten versuchten beide Teams, die Kontrolle zu übernehmen, was zu einem offenen Schlagabtausch führte. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen jedoch gut, sodass es für die Stürmer schwer war, klare Torchancen zu kreieren. Sowohl der SV Stans 1b als auch der SV Weerberg 1b versuchten immer wieder, durch schnelles Umschaltspiel und präzise Pässe in die Spitze zum Erfolg zu kommen, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel, in dem beide Mannschaften darauf bedacht waren, Fehler zu vermeiden. Dies führte zu wenigen klaren Torchancen, aber zu einem spannenden und intensiven Spielverlauf. Die Defensivabteilungen beider Teams arbeiteten konzentriert und ließen kaum Räume für die Angreifer. So blieb es bis zum Pausenpfiff beim torlosen 0:0.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das ausgeglichene Spiel fort. Beide Teams zeigten weiterhin viel Einsatz und Kampfgeist, um die entscheidenden Akzente zu setzen. Der SV Stans 1b und der SV Weerberg 1b lieferten sich packende Duelle im Mittelfeld, während die Zuschauer gespannt auf das erste Tor warteten. Die Abwehrreihen dominierten weiterhin das Geschehen und ließen kaum gefährliche Abschlüsse zu.

In der 84. Minute gelang es dann schließlich Janko Grubovic vom SV Stans 1b, das entscheidende Tor zu erzielen. Nach einem schnellen Angriff und präzisem Zuspiel konnte er den Ball im Tor von SV Weerberg 1b unterbringen und brachte damit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Fans des SV Stans 1b jubelten ausgelassen, während der SV Weerberg 1b nun alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffsbemühungen der Gäste. Der SV Weerberg 1b versuchte, durch hohes Pressing und schnelle Angriffe die Abwehr des SV Stans 1b zu überwinden. Doch die Gastgeber verteidigten mit Leidenschaft und Geschick, um die knappe Führung zu verteidigen. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 1:0, als der Schlusspfiff ertönte und der SV Stans 1b als Sieger vom Platz ging.

Mit diesem knappen, aber verdienten Sieg konnte der SV Stans 1b in der Tabelle wichtige Punkte sammeln und einen erfolgreichen Spieltag feiern. Der SV Weerberg 1b hingegen musste trotz guter Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten.

Nemanja Veljkovic, Trainer SV Stans II: „Unglaubliche Hitze und es war ganz schwer, bei 35 Grad ein Spiel aufzuziehen. Eine ausgeglichene Partei, die beide Mannschaften hätten gewinnen können. Nach einem Eckball in der 85. Minute ist dann Janko Grubovic der Siegtreffer für meine Mannschaft gelungen. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber wenn man so ein Spiel verliert, muss man es auch akzeptieren. Ein erkämpfter Dreier gegen einen sehr engagierten Gegner!“

2. Klasse Ost: SV Stans 1b : SV Weerberg 1b - 1:0 (0:0)

84 Janko Grubovic 1:0

