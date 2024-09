Alexander Alvera analysiert den Thriller zwischen Oberndorf und Waidring

Details Montag, 02. September 2024 20:45

Führungswechsel nach der vierten Runde der 2. Klasse Ost. Der FC Buch konnte mit einem 2:1 Erfolg in Finkenberg die Tabellenspitze erobern. Ebenso wie Buch zehn Punkte am Konto hat der SK Waidring, der in einem unglaublich spannenden Duell beim FC Oberndorf in 3:3 holen kann. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist allerdings Stans II, die in Alpbach mit 2:1 gewinnen können, aber ein Spiel weniger als Buch und Waidring ausgetragen haben.

Gerechtes Unentschieden nach neunzig Minuten

Alexander Alvera, Obmann SK Waidring: „Das Fußballspiel zwischen Oberndorf und Waidring am 31. August um 18 Uhr war ein echter Thriller, der die Zuschauer von Anfang bis Ende fesselte. Bereits in der 14. Minute gelang es Waidring, durch einen beeindruckenden Kopfball von Christoph Mösl in Führung zu gehen. Die Oberndorfer ließen sich jedoch nicht entmutigen und schafften in der 31. Minute den Ausgleich, wobei der Schlussmann von Waidring nicht besonders gut aussah. So stand es zur Halbzeitpause verdientermaßen 1:1.

In der zweiten Halbzeit legte der Torhüter von Oberndorf mit einem weiten Torabstoß den Grundstein für das zweite Tor seines Teams. Crettaz nutzte einen Patzer der Waidringer Verteidigung und schoss zur Führung ein. Doch Waidring ließ sich nicht unterkriegen und drängte die Oberndorfer in ihre eigene Hälfte. Ein präziser Stanglpass wurde von Michael Winkler genutzt, um den Ausgleichstreffer zum 2:2 zu erzielen.

In der Schlussphase des Spiels war es erneut Crettaz, der mit einer fantastischen Hereingabe hinter die Abwehrreihe seine Mannschaft wieder in Führung brachte – 3:2 für Oberndorf. Doch Waidring gab nicht auf und warf alles nach vorne. Nach einer Eckball-Situation gelang es erneut Michael Winkler, den Ball flach rechts neben den Torpfosten zu schieben und somit den Ausgleich zum 3:3 zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten Unentschieden, nachdem beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg hart gekämpft und eine starke Leistung gezeigt hatten. Die Zuschauer wurden mit vielen Toren und spannenden Momenten belohnt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Teams in den kommenden Spielen präsentieren werden und ob sie an diese Leistung anknüpfen können.“

2. Klasse Ost: Oberndorf : Waidring - 3:3 (1:1)

86 Michael Winkler 3:3

84 Moritz Crettaz 3:2

70 Michael Winkler 2:2

64 Moritz Crettaz 2:1

31 Alois Huter 1:1

14 Christoph Weisleitner 0:1

