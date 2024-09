Zwei Ausschlüsse gegen Finkenberg und knapper Erfolg für Westendorf II

Details Sonntag, 08. September 2024 01:20

In der 5. Runde der 2. Klasse Ost konnte sich der SV Westendorf II im Finish knapp gegen eine um zwei Mann dezimierte Mannschaft des FC Finkenberg mit 2:1 durchsetzen. Zumindest für 24 Stunden hat der SV Stans II mit einem 5:0 in Fritzens die Tabellenführung übernommen. Waidring kann aber am Sonntag ab 17:30 Uhr mit einem Sieg gegen Pillerseetal II wieder die Führung übernehmen.

Führung für Westendorf und erster Platzverweis

Die Partie begann mit hohem Tempo und schon früh gelang dem SV Westendorf 1b der Führungstreffer. In der 24. Minute war es Jakob Vorderwinkler, der mit einem präzisen Schuss das 1:0 für die Hausherren erzielte. Der Treffer brachte die notwendige Ruhe ins Spiel der Westendorfer, die sich nun verstärkt auf ihre Defensive konzentrieren konnten.

Doch die erste Halbzeit hatte noch eine entscheidende Wendung parat. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, sah Florian Kreidl vom FC Finkenberg die Rote Karte. Der Unparteiische wertete ein hartes Einsteigen von Kreidl als grobes Foulspiel, wodurch die Gäste fortan mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Mit einer 1:0-Führung für den SV Moskito Westendorf 1b und einem Platzverweis für den FC Finkenberg ging es in die Halbzeitpause. Trotz der numerischen Unterlegenheit versuchten die Gäste, die Partie im zweiten Durchgang noch zu drehen.

Ausgleich und dramatische Schlussphase

Der FC Finkenberg zeigte sich kämpferisch und ließ sich durch die Unterzahl nicht entmutigen. Dies zahlte sich in der 64. Minute aus, als Lorenz Pfister zum 1:1-Ausgleich traf. Pfister nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des SV Westendorf 1b und schob den Ball gekonnt über die Linie. Das Spiel war wieder offen und es entwickelte sich eine spannende Schlussphase.

In der 69. Minute wurde die Aufgabe für den FC Finkenberg jedoch noch schwieriger. Patrick Sporer sah die Gelb/Rote Karte und musste ebenfalls vorzeitig das Feld verlassen. Nun waren die Gäste mit zwei Spielern weniger auf dem Platz und der Druck auf die Defensive nahm weiter zu.

Die Gastgeber setzten in den letzten Minuten alles daran, den entscheidenden Treffer zu erzielen, und wurden schließlich belohnt. In der 88. Minute gelang es Michael Krimbacher, den Ball zum 2:1 für den SV Moskito Westendorf 1b im Netz zu versenken. Krimbacher zeigte sich nervenstark und sicherte seinem Team somit den hart umkämpften Sieg.

Nach drei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie und die Freude bei den Westendorfern kannte keine Grenzen. Der SV Moskito Westendorf 1b konnte sich durch diesen Erfolg wichtige Punkte in der 5. Runde der 2. Klasse Ost sichern und darf nun optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken.

Matthias Leitner, Trainer SV Westendorf II: „Eine sehr hitzige Partie. In der ersten Hälfte leichte Vorteile für unsere Mannschaft und wir hätten eigentlich höher führen müssen als mit 1:0. In der ersten Hälfte in Minute 41 ein aus meiner Sicht harter Ausschluss gegen Finkenberg. In der 64. Minute kann Finkenberg ausgleichen, kurz darauf zweiter Ausschluss für die Gäste nach einer zweiten gelben Karte. Wir konnten aber diese Situation mit zwei Mann mehr nicht wirklich ausnützen. Zwei Minuten vor Schluss aber dann doch noch der Siegestreffer für uns. Michael Krimbacher überlupft den Goalie der Gäste.“

2. Klasse Ost: Westendorf 1b : Finkenberg - 2:1 (1:0)

88 Michael Krimbacher 2:1

64 Lorenz Pfister 1:1

24 Jakob Vorderwinkler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.