Trotz roter Karte für den Goalie von Söll II klarer Erfolg gegen Alpbach II

Details Montag, 09. September 2024 12:27

In der 5. Runde der 2. Klasse Ost konnte sich der FC Wacker Alpbach II nicht von der roten Laterne befreien. Beim SC Söll II gab es eine deutliche 0:4 Niederlage. Der FC Buch war als Tabellenführer spielfrei und musste drei Mannschaften vorbeiziehen lassen. Ganz oben jetzt Waidring nach einem 6:1 gegen Pillerseetal II. Einen Punkt hinter Waidring Stans II mit einem 5:0 in Fritzens. Auf Tabellenplatz drei steht nun Westendorf II (2:1 gegen Finkenberg). Tabellenführer nach Verlustpunkten ist Stans II - die einzige verbleibende Mannschaft mit weißer Weste.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann vielversprechend, doch in den ersten 45 Minuten gelang es keiner der beiden Mannschaften, die Abwehrreihen zu durchbrechen. Beide Teams zeigten sich in der Defensive stabil und ließen nur wenige Torchancen zu. Der FC Söll 1b versuchte immer wieder, durch schnelle Angriffe zum Erfolg zu kommen, während der FC Wacker Alpbach 1b vor allem auf eine kompakte Defensive setzte. Trotz einiger guter Ansätze auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

FC Söll 1b übernimmt das Kommando

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Söll 1b den Druck und wurde in der 59. Minute für seine Bemühungen belohnt. Christoph Egger, der bereits in der ersten Halbzeit einige gute Ansätze gezeigt hatte, erzielte das erste Tor des Spiels und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte neue Energien frei, und nur fünf Minuten später war es erneut Egger, der zum 2:0 traf und damit seine starke Leistung krönte.

Der FC Wacker Alpbach 1b hatte Mühe, auf diesen Doppelschlag zu reagieren, und in der 68. Minute musste das Heimteam eine Schrecksekunde überstehen, als Stephan Decker vom Platz gestellt wurde. Trotz der roten Karte und der damit verbundenen Unterzahl blieb der FC Söll 1b die dominierende Mannschaft auf dem Platz. In der 80. Minute erhöhte Manuel Kircher auf 3:0 und beseitigte damit endgültig alle Zweifel am Ausgang des Spiels.

Späte Krönung durch Johannes Birbamer

In den letzten Minuten des Spiels verwaltete der FC Söll 1b den komfortablen Vorsprung geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen für den FC Wacker Alpbach 1b zu. In der Nachspielzeit setzte Johannes Birbamer den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Vorstellung und erzielte das 4:0. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und der FC Söll 1b konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

Der FC Söll 1b zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, und festigte seine Position in der 2. Klasse Ost. Der FC Wacker Alpbach 1b hatte den Angriffsreihen des Heimteams letztlich nichts entgegenzusetzen und musste sich klar geschlagen geben. Mit diesem Sieg im Rücken kann der FC Söll 1b selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen.

Andreas Kuen, Trainer FC Söll II: „In der ersten Halbzeit waren wir in Summe besser, haben aber trotzdem nicht gut gespielt, hätten aber zur Pause führen müssen. In Hälfte zwei lief es besser. Nach dem 2:0 in der 65. Minute hat unser Goalie allerdings die rote Karte kassiert. Wir haben mit einem Mann weniger und unserem Ersatzgoalie weitergespielt und noch zwei Treffer erzielt. Das 4:0 verdient aber vom Ausmaß her etwas zu hoch.“

2. Klasse Ost: FC Söll 1b : FC Wacker Alpbach 1b - 4:0 (0:0)

90 Johannes Birbamer 4:0

80 Manuel Kircher 3:0

65 Christoph Egger 2:0

60 Christoph Egger 1:0

