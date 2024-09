Überzeugender Sieg: SK Waidring dominiert SK Pillerseetal 1b mit 6:1

Details Montag, 09. September 2024 00:37

Der SK Waidring setzte sich in der fünften Runde der 2. Klasse Ost (TIR) eindrucksvoll gegen den SK AVZ Pillerseetal 1b durch. Mit einem beeindruckenden 6:1-Erfolg sicherte sich das Heimteam nicht nur drei wichtige Punkte, sondern zeigte auch seine Offensivkraft. Bereits zur Halbzeit lag der SK Waidring mit 4:1 in Führung und ließ dem Gegner auch in der zweiten Spielhälfte keine Chance.

SK Waidring stellt die Weichen früh

Schon früh im Spiel machte der SK Waidring deutlich, dass er die Begegnung dominieren wollte. In der 22. Minute gelang Alexander Kikl der Führungstreffer zum 1:0, als er eine präzise Hereingabe gekonnt verwertete. Der frühe Treffer setzte den SK AVZ Pillerseetal 1b unter Druck, was zu weiteren Chancen für die Gastgeber führte.

In der 30. Minute baute David Foidl die Führung auf 2:0 aus. Nach einem schnellen Konter stand Foidl goldrichtig und schob den Ball souverän ins Netz. Der SK AVZ Pillerseetal 1b bemühte sich, ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch kaum gefährliche Akzente setzen.

Ein kurzes Aufbäumen der Gäste wurde in der 43. Minute belohnt, als Jannik Bisdorf zum 2:1 verkürzte. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn der SK Waidring antwortete prompt: In der 45. Minute stellte Daniel Edenhauser mit einem sehenswerten Treffer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Und es sollte noch besser kommen: Ebenfalls in der 45. Minute erhöhte Matthias Zardini auf 4:1, womit der SK Waidring mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Hälfte zwei geht 2:0 an Waidring

Nach dem Seitenwechsel machte der SK Waidring da weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. In der 53. Minute war es Daniel Hechenbichler, der mit seinem Treffer zum 5:1 die Vorentscheidung herbeiführte. Die Defensive des SK AVZ Pillerseetal 1b wirkte überfordert und konnte den Angriffen der Gastgeber nur wenig entgegensetzen.

Die Hausherren kontrollierten das Spielgeschehen nach Belieben und ließen Ball und Gegner laufen. In der 81. Minute setzte Michael Winkler mit seinem Tor zum 6:1 den Schlusspunkt. Damit krönte er eine starke Mannschaftsleistung und machte den Kantersieg perfekt.

Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff, stand ein hochverdienter 6:1-Erfolg für den SK Waidring zu Buche. Mit diesem deutlichen Sieg unterstrich das Team seine Ambitionen in der 2. Klasse Ost (TIR) und darf optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken.

2. Klasse Ost: Waidring : Pillerseetal 1b - 6:1 (4:1)

81 Michael Winkler 6:1

53 Daniel Hechenbichler 5:1

46 Matthias Zardini 4:1

45 Daniel Edenhauser 3:1

43 Jannik Bisdorf 2:1

30 David Foidl 2:0

22 Alexander Kikl 1:0

