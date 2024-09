Drei Treffer von Jakob Kröll für Hippach II bei Wacker Alpbach II

Details Sonntag, 15. September 2024 22:26

In einem eindrucksvollen Spiel der 2. Klasse Ost (TIR) konnte sich SK Hippach 1b souverän mit 5:1 gegen FC Wacker Alpbach 1b durchsetzen. Bereits früh in der Partie zeichnete sich der klare Sieg der Gäste ab, die von Anfang an das Spielgeschehen bestimmten. Mit drei Toren von Jakob Kröll und zwei Treffern von Noah Eberharter ließ SK Hippach 1b den Gastgebern kaum eine Chance.

Blitzstart der Gäste

Der Auftakt des Spiels verlief ganz nach dem Geschmack der Gäste. Bereits in der dritten Spielminute gelang Jakob Kröll das frühe 1:0 für SK Hippach 1b. Dieser frühe Treffer schockte die Heimmannschaft und gab den Gästen aus Hippach zusätzlichen Auftrieb. Die Defensive von FC Wacker Alpbach 1b hatte große Schwierigkeiten, das schnelle und präzise Angriffsspiel der Gäste zu unterbinden.

Keine zehn Minuten später folgte das zweite Tor für SK Hippach 1b. In der 14. Minute konnte Noah Eberharter nach einem gut herausgespielten Angriff zum 2:0 einschieben. Die Gäste zeigten sich weiterhin dominant und setzten die Heimmannschaft immer wieder unter Druck. FC Wacker Alpbach 1b versuchte zwar, sich zu wehren, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

In der 31. Minute gelang FC Wacker Alpbach 1b dann doch der Anschlusstreffer. Michael Bischofer erzielte das 1:2 und gab seiner Mannschaft damit einen kleinen Hoffnungsschimmer. Doch trotz des Tores blieb SK Hippach 1b die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste zeigten sich von dem Gegentreffer wenig beeindruckt und setzten ihr druckvolles Spiel fort.

Vorentscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpfte SK Hippach 1b nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. In der 53. Minute war es erneut Jakob Kröll, der mit einem platzierten Schuss zum 3:1 für die Gäste traf. Damit war der Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt, und FC Wacker Alpbach 1b schien endgültig den Mut zu verlieren.

Nur acht Minuten später erhöhte Jakob Kröll auf 4:1 und machte damit seinen Hattrick perfekt. Der Stürmer der Gäste zeigte an diesem Tag eine beeindruckende Leistung und war der Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel von SK Hippach 1b. Die Abwehr der Heimmannschaft fand weiterhin kein Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen.

Den Schlusspunkt setzte Noah Eberharter in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 5:1. Der Treffer besiegelte endgültig den klaren Sieg für SK Hippach 1b, die über die gesamte Spielzeit hinweg die klar bessere Mannschaft waren. FC Wacker Alpbach 1b gelang es nicht mehr, noch einmal gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen, und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 5:1-Sieg für SK Hippach 1b. Die Gäste zeigten eine starke Mannschaftsleistung und bestätigten ihre gute Form. FC Wacker Alpbach 1b hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu sein.

2. Klasse Ost: FC Wacker Alpbach 1b : Hippach 1b - 1:5 (1:2)

68 Noah Eberharter 1:5

61 Jakob Kröll 1:4

53 Jakob Kröll 1:3

31 Michael Bischofer 1:2

14 Noah Eberharter 0:2

3 Jakob Kröll 0:1

