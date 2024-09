Westendorf II holt drei Punkte in Alpbach!

Details Montag, 30. September 2024 01:23

In der 8. Runde der 2. Klasse Ost traf der SV Westendorf II auswärts auf den Tabellenletzten FC Wacker Alpbach II und konnte einen 2:0 Arbeitssieg in einem nicht sonderlich attraktiven Spiel feiern. An der Tabellenspitze hat Stans II im Spitzenspiel den FC Buch mit 3:2 bezwingen können. Stans führt mit einem Spiel weniger nun mit einem Punkt Vorsprung auf Oberndorf, die in Finkenberg mit 4:0 gewinnen konnten. Waidring hat mit dem 1:1 in Weerberg etwas an Boden verloren.

Torlose erste Halbzeit

Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts und lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Der FC Wacker Alpbach 1b, der mit dem Heimvorteil ins Spiel ging, versuchte von Anfang an Druck aufzubauen. Die Defensive des SV Westendorf 1b hielt jedoch stand und ließ kaum gefährliche Chancen zu.

Beide Teams bemühten sich um den Führungstreffer, doch es fehlte die Präzision im Abschluss. Der SV Westendorf 1b setzte auf Konter, konnte aber die Angriffe nicht erfolgreich zu Ende führen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit blieben die Abwehrreihen stabil und verhinderten jegliche Torerfolge. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause, und die Zuschauer erwarteten gespannt, ob es in der zweiten Hälfte mehr Tore zu sehen geben würde.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel blieben beide Mannschaften zunächst defensiv orientiert, wobei sich der SV Westendorf 1b zunehmend mehr Spielanteile sichern konnte. Der FC Wacker Alpbach 1b hielt dagegen und versuchte immer wieder, durch schnelle Vorstöße gefährlich zu werden. Doch auch in dieser Phase blieben klare Torchancen Mangelware.

In der 78. Minute sollte dann das erste Tor des Spiels fallen. Laurin Steixner nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des FC Wacker Alpbach 1b und traf zur Führung für den SV Westendorf 1b. Dieser Treffer war wie ein Weckruf für die Gäste, die nun mit noch mehr Selbstbewusstsein aufspielten.

Der FC Wacker Alpbach 1b versuchte nun, den Ausgleich zu erzwingen, öffnete jedoch gleichzeitig Räume für Konter. In der 90. Minute nutzte Markus Zass eine dieser Gelegenheiten und erhöhte auf 2:0 für den SV Westendorf 1b. Mit diesem Tor war die Partie entschieden, und der FC Wacker Alpbach 1b hatte keine Zeit mehr, um zu reagieren.

Matthias Leitner, Trainer SV Westendorf II: „Ein kleiner Platz und unsere Mannschaft hat sich sehr schwergetan. Der Gegner ist sehr tief gestanden und deswegen gab es kaum konkrete Tormöglichkeiten. So mussten wir bis zur 78. Minute Geduld haben. Nach einem Eckball ist uns dann doch der Führungstreffer gelungen. In der Nachspielzeit noch ein Strafstoß für uns zum 2:0 Endstand. Drei Punkte das ist erfreulich, das Spiel selbst war nicht sonderlich attraktiv.“

2. Klasse Ost: FC Wacker Alpbach 1b : Westendorf 1b - 0:2 (0:0)

93 Markus Zass 0:2

78 Laurin Steixner 0:1

