Stumm II trauert gegen Weerberg II zwei Punkten nach

In der 9. Runde der 2. Klasse Ost hat sich im Spiel SVG Stumm II gegen den SV Weerberg II ein Spieler von Stumm an der Leiste schwer verletzt. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht alles Gute und baldige Genesung. Sportlich gesehen hatte Srumm II durchaus die Chance, einen Dreier zu feiern, es reicht aber nur für ein 1:1. In der Tabelle verlieren beide Teams einen Platz. Weerberg nun auf Platz fünf, Stumm auf Platz neun. Leader Stans II kann beim Spiel in Westendorf wetterbedingt nicht antreten, behält aber trotzdem die Tabellenführung. Oberndorf ist spielfrei, hält aber auch Platz zwei. Waidring bleibt mit einem 3:0 gegen Alpbach II dran und der FC Buch verbessert sich mit einem 5:1 gegen Söll II auf Platz vier und ist nach Verlustpunkten die Nummer zwei.

Stumm 1b geht in Führung

Die erste Halbzeit begann mit beiden Teams, die entschlossen waren, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Nach einigen Anfangsminuten, in denen sich beide Mannschaften abtasteten, fand SVG Stumm 1b besser ins Spiel und konnte in der 34. Minute den ersten Treffer der Partie erzielen. Lukas Braunegger war der Torschütze.

Nach diesem Treffer erhöhte Stumm 1b den Druck und suchte nach weiteren Möglichkeiten, um ihre Führung auszubauen. Die Gäste aus Weerberg versuchten, defensiv stabil zu bleiben und lauerten auf Konterchancen, doch bis zur Halbzeit gelang es keiner der beiden Mannschaften, weitere Treffer zu erzielen. So ging es mit einem knappen Vorsprung von 1:0 für Stumm 1b in die Pause.

Weerberg 1b mit der Antwort

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. SV Weerberg 1b kam mit neuer Energie aus der Kabine und zeigte von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen zahlten sich schließlich in der 70. Minute aus, als Hannes Kogler die Gelegenheit nutzte und den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Mit einem kraftvollen Abschluss brachte er die Gäste zurück ins Spiel und sorgte für große Erleichterung bei seinen Mitspielern. In Folge Stumm dem Dreier näher, aber es bleibt beim 1:1.

Bernhard Schiestl, Trainer SVG Stumm II: „Leider haben wir wieder die Rettung gebraucht. Eine Leistenveletzung eines Spielers von uns hat diese notwendig gemacht. In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend. Die Führung in der 34. Minute, aber uns ist in Folge das 2:0 nicht gelungen. Die zweite Halbzeit war von beiden Mannschaften nicht gerade „narrisch guat“. Der Ausgleich der Gäste in der 70. Minute durch einen Freistoß etwas glücklich. Von den Torchancen her haben wir einen Sieg verschenkt. Erfreulich die Leistung unseres erst fünfzehnjährigen Tobias Gruber, der für die letzten zwanzig Minuten eingewechselt wurde und sehr gut gespielt!“

2. Klasse Ost: Stumm 1b : SV Weerberg 1b - 1:1 (1:0)

70 Hannes Kogler 1:1

34 Lukas Braunegger 1:0

