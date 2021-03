Sandro Hoheneder und Daniel Lassnig mit einem Rücklick und Ausblick des FC Lechaschau

Details Dienstag, 09. März 2021 00:25

Die Ausgangslage in der 2. Klasse West wäre an der Tabellenspitze für die Rückrunde extrem spannend. Der FC Lechaschau führt die Tabelle mit einem Punkt vor Flaurling/Polling an, zwei weitere Punkte dahinter Landeck II und Fliess. Anfang März 2021 ist es allerdings eher unwahrscheinlich, dass auf Grund der Corona-Maßnahmen die Rückrunde gespielt werden kann. So könnte die Hinrunde für den Aufstieg herangezogen werden. Der aktiv spielende sportliche Leiter Sandro Hoheneder und Trainer Daniel Lassnig von Lechaschau analysieren die aktuelle Lage im Ligaportal.at Tirol Interview für unsere Leser.

Rückblick auf den Herbst 2020 aus persönlicher Sicht und aus jener der Mannschaft?

„Für uns war es aufgrund der vielen Transfers – sowie unserem neuen Coach Daniel Lassnig - sehr schwierig in der kurzen Zeit der Vorbereitung auf die Herbstsaison, aus einzelnen sehr starken Spielern ein richtiges Team zu formen. Jedoch ist uns dies, rückblickend auf den Herbst, hervorragend gelungen. Mit 25 Punkten an der Tabellenspitze hat die Mannschaft das Soll mehr als erfüllt.“

Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

„Mit 25 Punkten und als Tabellenerster muss man natürlich zufrieden sein. Jedoch haben wir auch einige Punkte ziemlich sinnlos liegen gelassen. Als Team müssen und können wir uns noch in allen Bereichen weiterentwickeln und dies wird auch die Aufgabe für die kommende Zeit werden.“

Fußball und Corona - waren die Maßnahmen gerechtfertigt bzw. Stellungnahme zur aktuellen Situation?

„Hierzu hat unser Präsident des Tiroler Fußballverbands Dr. Sepp Geisler mit seiner aktuellen Mitteilung, die perfekten Worte gefunden. Diesen Worten schließen auch wir uns an.“

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

„Die Stimmung ist trotz der aktuellen Maßnahmen sehr gut in der Mannschaft. Natürlich möchte jeder wieder auf den Fußballplatz zurück und den Ball wieder am Fuß haben.“

Wie läuft aktuell das Training ab?

„Aktuell beschränkt sich unser Training auf individuelles Laufen. Hierzu bekommen wir Vorgaben von unserem Coach, welche dann dementsprechend umgesetzt werden müssen und per App dokumentiert werden.“

Wird die Rückrunde gespielt werden können?

„Die Hoffnung stirbt zuletzt, dennoch müssen wir aktuell davon ausgehen, dass nur noch die ausstehenden Hinrundenspiele ausgetragen werden und somit die Herbstsaison zur Wertung kommt.“

Titelfavorit in der eigenen Liga? Eigene Ziele und jener der Mannschaft?

„Als Titelfavorit kommt für uns nur unsere eigene Mannschaft, sprich der FC Lechaschau, in Frage. Zu den Zielen gehört sicherlich die Weiterentwicklung jedes einzelnen und der gesamten Mannschaft als kollektiv. Des Weiteren werden wir auch nach wie vor auf unsere Nachwuchsspieler setzen und diese in unsere Mannschaft integrieren.“

Was liegt dir am Herzen? Persönlich und zum Thema Fußball?

„Wir hoffen natürlich, dass sämtliche Spieler verletzungsfrei bleiben. Wichtig ist vor allem, dass alle Spieler weiterhin am Ball bleiben und nicht durch die aktuellen Maßnahmen den Spaß am Kicken verlieren!“

Lieblingsschauspieler/in?

Neymar

