Andreas Ties gibt Traineramt von Völs II ab – Aufstiegsrelegation Teil 2

Am 25. Juni 2021 wird in den 2. Klassen der vierte Aufsteiger neben den drei Meistern ermittelt – Schwoich II trifft auf Uderns. In der 2. Klasse West gibt es eine Änderung auf der Trainerbank – Andreas Ties hat sein Traineramt bei Völs II niedergelegt.

Andreas Ties ist nicht mehr Trainer von Völs II

Andreas Ties: „Der Völser SV und ich gehen ab sofort getrennte Wege. Grund für die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit sind grundlegende Differenzen über die weitere Entwicklung der eigenen Nachwuchsspier des VSV mit der sportlichen Leitung des Vereins.

Ausbildung und Trainerstationen von Andreas Ties

18 Jahre Nachwuchstrainer

5 Jahre Nachwuchsleiter Völser SV

Turnierorganisator (Blasius Cup, Cyta Cup)

Trainer KM2 Völser SV

Relegationsentscheidung der 2. Klassen am 25. Juni 2021

Im ersten Spiel um den Aufstieg in die 1. Klasse standen sich am 22. Juni 2021 Schwoich II und Flaurling gegenüber, Schwoich konnte sich mit 2:1 knapp durchsetzen. Endgültig über den vierten Aufsteiger neben den Meistern der 2. Klassen Reith/Kitzbühel, Lechaschau und Stans wird am 25. Juni ab 19:30 Uhr entschieden. Der Sieger der ersten Partie trifft auf den dritten Ligazweiten der 2. Klasse – Uderns. Der Sieger dieser Partie steigt in die 1. Klasse auf.