Neues Trainerteam für den FC Vils II

Mit einem sechsten Platz in der Hinrunde der 2. Klasse West hat der FC Schretter Vils II in der Halbsaison einen bombensicheren Mittelfeldplatz erreicht. Siebzehn Zähler bei fünf Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen weisen eine positive Bilanz auf. Auf den Meister Lechaschau fehlen nur acht Punkte. Lechauschau ist der Aufsteiger, der Vizemeister Flaurling ist in der Aufstiegsrelegation mit 1:2 in Schwoich knapp gescheitert. Nun kommt es beim Team von Vils II zum Trainerwechsel, wie der Verein auf der homepage bekannt gab.

Stellungnahme von Vils II zum Trainerwechsel der KM2

Der FC Schretter Vils baut nicht nur auf junge Spieler sondern auch auf junge Trainer. Nachdem in der Winterpause 2020/21 unsere Langzeittrainer der zweiten Kampfmannschaft Thomas Ostheimer und Erich Fellner nach toller Arbeit ihr Amt zurücklegten, dürfen wir nun mit dem 31-jährigen Marco Schmid den neuen Trainer unserer zweiten Mannschaft vorstellen. Komplettiert wird das Trainerteam mit dem FCV-Eigengewächs Manfred Singer als „spielender Co-Trainer“.

In der Meisterschaft 2008/09 war Marco bereits in unserer Kampfmannschaft als Spieler tätig, infolge wechselte er wieder zurück zu seinem Stammverein der FC Tiroler Zugspitze. Bei der FC Tiroler Zugspitze war Marco als Spieler, Nachwuchstrainer und in den letzten Jahren als Spielertrainer der Kampfmannschaft tätig. 2020/21 absolvierte Marco die Ausbildung zum UEFA B-Lizenz Trainer und schloss diese im Frühjahr 2021 positiv ab. Wir freuen uns Marco in der FCV Familie begrüßen zu dürfen. Bedanken möchte wir uns auch herzlichst bei der FC Tiroler Zugspitze für die faire Zusammenarbeit. Das vor kurzem bei der FC Tiroler Zugspitze durchgeführte Freundschafts- bzw. Abschiedsspiel von Marco wird uns lange in guter Erinnerung bleiben!