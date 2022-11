2. Klasse West: Bilanz Hinrunde Herbst 2022

Details Montag, 28. November 2022 01:15

Der SV Längenfeld II, Zams II und Schönwies/Mils II haben die Top-3 Positionen in der 2. Klasse West im Herbst 2022 erobert. In der Rückrunde könnte ebenfalls noch Flaurling/Polling um den Titel und Aufstieg mitmischen. Beeindruckend die Tordifferenz von Längenfeld mit plus 32 – sowohl offensiv als auch defensiv gab es in der Torbilanz die mit Abstand besten Werte. Aber nur ein Punkt Vorsprung auf Zams II und drei auf Schönwies/Mils II versprechen eine spannende Rückrunde.

Die Lage der Liga vor der Winterpause

Heiß umkämpft ist der Titel und damit der einzige Aufstiegsplatz in die 1. Klasse – zumindest aus aktueller Sicht – trotz Ligareform 2023/24 und allgemeinen Aufrücken nach oben. Der SV Längenfeld II führt das Feld einen Punkt vor Zams II, drei vor Schönwies/Mils II und fünf vor Flaurling/Polling an. In der Rückrunde sind noch zehn Spiele zu absolvieren, für Vils II und Paznaun II müsste alles schon optimal laufen, um noch an die Tabellenspitze heranzukommen. In der gesamten Hinrunde hat es nur sechs Remis gegeben – das ist sicherlich auch bemerkenswert.

Offensiv- und Defensivbilanz

Mit 39 Treffern hat Längenfeld die doch ziemlich klar beste Marke puncto Treffern aufzuweisen. Fünf Treffer weniger hat Zams geschossen, Nummer drei ist Grins mit dreißig Toren. Allerdings hat Grins auch 34 Tore kassiert und dieser Wert wurde nur von Tarranz II und Landeck II übertroffen. Die klar beste Defensive hat Längenfeld – nur sieben Gegentreffer. Damit hat Längenfeld auch eine überragende Tordifferenz von plus 32.

Positiv- und Negativläufe

Sieben Siege in Folge hat Längenfeld geschafft, fünf Siege in Folge Schönwies/Mils und Zams. Längenfeld hatte einen relativen Einbruch in der vierten und fünften Runde mit zwei Niederlagen in Folge. Längenfeld und Zams haben ein starkes Finish hingelegt.