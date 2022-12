2. Klasse West: Goleador Parade Hinrunde Herbst 2022

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 00:30

Nur nein Spiele für jede Mannschaft gab es in der Hinrunde der 2. Klasse West und deshalb mussten die Kriterien für die Aufnahme in die Goleador-Wertung von ligaportal.at Tirol angepasst werden. Vier Treffer waren gefordert, um sich einen Platz in der Liste zu sichern. Die Nummer zwei puncto Effektivität hat genau diese vier Treffer geschafft – das aber nur in 263 Minuten In der Gesamtwertung bedeutet das für Lukas Schmid von Vils II Platz sechs. Ganz klar wurde die Wertung von Fabian Neurauter von Längenfeld II gewonnen – elf Treffer und 1,29 Tore pro Spielstunde sind die absoluten Spitzenwerte. Platz zwei der Gesamtwertung geht an Michael Spiss von Grins. Den dritten Platz teilen sich Marcel Kuen von Längenfeld II und Clemens Thurner von Zams II.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Fabian Neurauter Längenfeld II 11 511 1,29 1 1 1 2 Michael Spiss Grins 9 792 0,68 2 5 3,5 3 Marcel Kuen Längenfeld II 5 394 0,76 6 3 4,5 3 Clemens Thurner Zams II 8 739 0,65 3 6 4,5 5 Dominik Streng Grins 7 660 0,64 4 8 6 6 Lukas Schmid Vils II 4 263 0,91 12 2 7 7 Sandro Ladner Paznaun II 4 318 0,75 12 4 8 7 Dominic Ölhafen Flaurling/Polling 5 543 0,55 6 10 8 7 Fabio Riml Längenfeld II 6 673 0,53 5 11 8 10 Nico Gastl Längenfeld II 4 368 0,65 12 6 9 10 David Wechner Paznaun II 5 612 0,49 6 12 9 12 Hannes Graber Grins 4 403 0,60 12 9 10,5 12 Mathias Lenz Zams II 5 719 0,42 6 15 10,5 14 Florian Kolp Pians/Strengen/Arlb. 5 765 0,39 6 18 12 15 Lukas Grün Paznaun II 4 527 0,46 12 13 12,5 15 Severin Gstrein Schönwies/Mils II 5 894 0,34 6 19 12,5 17 Fabio Schneider Paznaun II 4 538 0,45 12 14 13 18 Marius Schultes Pitztal II 4 580 0,41 12 16 14 19 Christopher Galloner Vils II 4 600 0,40 12 17 14,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.