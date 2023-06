Geburtsstunde der SPG Arlberg-Stanzertal!

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 00:12

Die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg hat in der Rückrunde der 2. Klasse West 2022/23 extrem aufgezeigt, am Ende Platz drei erreicht. In der kommenden Saison hat man das Projekt zu Ende gedacht und die SPG Arlberg-Stanzertal gegründet. Wie Trainer Heiko Luchetta analysiert, wurde damit eine Win-win-Situation in vielerlei Hinsicht geschaffen!

Gemeinsam geht es oft besser als allein!

Heiko Luchetta,, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Gemeinsam geht es oft besser als allein. Daher folgt nun nach bereits erfolgtem Zusammenschluss der zwei Gemeinden Pians/Strengen die logische Erweiterung. Einerseits geschuldet der Problematik, dass das Ehrenamt immer schwerer zu besetzen ist. Andererseits, da jede Gemeinde für sich einen solch umfangreichen Spielbetrieb nicht mehr stemmen könnte.

Sportlich betrachtet aus meiner Sicht daher ein Mehrgewinn für alle! Sei es, dass die Jugend alters- und leistungsgerecht zugeteilt werden kann. Hier bestens gefördert und gefordert wird und einhergehend die Attraktivität für Kinder und Jugendliche, dem Verein als aktives Mitglied beizutreten, deutlich zunimmt!

Zumal hiermit vom Kindergartenfußball bis hin zur ersten Kampfmannschaft ein ordentlicher Spielbetrieb gewährleistet bleibt. Dass dies Sinn macht, sieht man bereits an den letzten Wochen und Monaten. So konnten in der ersten Kampfmannschaft bereits zwei fünfzehnjährige Torschützen aufzeigen und es wurden in der vergangenen Saison insgesamt 35 Spieler aktiv im Kader eingesetzt und das Frühjahr ungeschlagen zu Ende gebracht! Also aus meiner Sicht nicht eine Sinnfrage, sondern eine zeitgemäße Lösung, welche für alle Beteiligten eine Win-win-Situation darstellt!“

