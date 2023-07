Neu in der 2. Klasse West: die SV Haiming Juniors!

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 00:31

Sehr erfreuliche Entwicklung in Tirol puncto Neuanmeldungen für die Meisterschaften der Saison 2023/24. Beim „Nachrücken“ nach oben durch die Ligareform bestand ja die Gefahr, dass in den zweiten Klassen es schwer werden könnte, ein meisterschaftswürdiges Starterfeld in den drei zweiten Klassen an den Start zu bringen. Meisterschaften mit zehn Mannschaften oder weniger sind ja alles anderes als attraktiv – weder für die Kicker noch für die Fans. Aber die Vereine überraschten mit unerwartet vielen KM2-Mannschaften, die neu an den Start gehen. In der 2. Klasse West sind es die SV Haiming Juniors, Zirl II und Umhausen II.

22 Kicker – spritzig, jung und voll motiviert!

„Voller Stolz dürfen wir euch unsere zweite Kampfmannschaft (1b) präsentieren: Die SV Haiming Juniors!Der Kader besteht aus 22 spritzigen, jungen und voll motivierten Spielern. Das Coaching kommt von unserem „Dream-Team“ Armin Kopp und Christian Nagele!

Auch die Juniors sind mit der Vorbereitungsphase für die kommende Saison 2023/24 gestartet, unsere Juniors starten am 11. August mit einem Auswärtsspiel in die Saison der 2. Klasse West in Grins.

Man konnte im Training schon merken, dass die Trainer ihr Ziel bereits vor Augen haben und versuchen ihr bestes, um aus den Jungs eine Einheit zu bilden. Wir werden euch in den nächsten Wochen die Mannschaft vorstellen, bis dahin seid gespannt und freut euch auf noch mehr Fußball am Haiminger-Fußballplatz!“ (Quelle: SV Haiming facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei