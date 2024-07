Daten und Fakten zur 2. Klasse West 2023/24 und Auslosung 2024/25

Details Freitag, 05. Juli 2024 01:18

Der Blick zurück in der 2. Klasse West lässt noch einmal die Dominanz der SPG Arlberg-Stanzertal in der Saison 23/24 ganz klar an die Oberfläche treten. Erfreulich für die kommende Saison 2024/25 ist das Antreten von drei neuen Mannschaften. Die Reutte Juniors, SPG Silz/Mötz II und die SPG Rietz/Stams II werden ebenfalls auf Punktejagd gehen. Neuling Reutte Juniors treffen bereits in der ersten Runde auf Absteiger SPG Oberes Gericht.

Statistikrückblick auf die Saison 2023/24

Bestes Team Hinrunde: SPG Arlberg-Stanzertal

Bestes Team Rückrunde: SPG Arlberg-Stanzertal

Beste Heimelf: SPG Arlberg-Stanzertal

Bestes Auswärtsteam: SPG Arlberg-Stanzertal

Höchste Anzahl an Siegen

SPG Arlberg-Stanzertal 19 Siege

FG Schönwies/Mils II 12 Siege

FC Zirl II 11 Siege

SV Landeck II 10 Siege

SV Haiming Juniors 10 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

FC Paznaun II 15 Niederlagen

FC Grins 14 Niederlagen

Beste Offensive

SPG Arlberg-Stanzertal mit 71 Treffern

FC Zirl II mit 61 Treffern

FG Schönwies/Mils II mit 43 Treffern

SV Haiming Juniors mit 43 Treffern

SV Umhausen II mit 43 Treffern

Torschützenliste:

Finn Mathis vom SV Zams II mit 18 Treffern

Florian Berger von der SPG Arlberg-Stanzertal mit 16 Treffern

Beste Defensive

SPG Arlberg-Stanzertal mit 16 Gegentreffern

FG Schönwies/Mils II mit 26 Gegentreffern

SV Zams II mit 36 Gegentreffern

2. Klasse West mit dreizehn Mannschaften 2024/25!

Sehr erfreulich ist die Nennung von drei neuen Mannschaften in der Liga. Rietz/Stams II, Silz/Mötz II und die Reutte Juniors werden in der kommenden Liga neu antreten. Dazu kommt Absteiger Oberes Gericht aus der 1. Klasse. SPG Arlberg-Stanzertal ist in die 1. Klasse aufgetsiegen, Zirl II in die 2. Klasse Mitte gewechselt. Wieder mit dabei sind Grins, Paznaun II, Vils II, Schönwies/Mils II, Pitztal II, die Haiming Juniors, Landeck II, Zams II und Umhausen II. Los geht es am zweiten Augustwochenende. Neuling Reutte Juniors spielt bei Absteiger Oberes Gericht, Rietz/Stams II darf zu Hause ran gegen Vils II. Die SPG Silz/Mötz II spielt in Landeck. Dazu kommen die Begegnungen zwischen Grins und Schönwies/Mils II, die Haiming Juniors empfangen Zams II und Pitztal II spielt in Umhausen.

