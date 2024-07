Manuel Huter mit einem Ausblick auf 2024/25 für Pitztal II

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 00:06

In der kommenden Saison 2024/25 haben die zweiten Klassen wieder eine ordentliche Ligastärke aufzuweisen und so startet auch die 2. Klasse West gemeinsam mit dem gesamten Unterhaus am zweiten Augustwochenende 2024 in die neue Saison. Die SPG Pitztal II macht am Montag, dem 12.8.24, um 19:30 Uhr den Abschluss von Runde eins mit der Partie in Umhausen. Co-Trainer Manuel Huter hat für die Fans alle wichtigen Informationen zur KM2 von Pitztal etwas mehr als zwei Wochen vor dem Ligastart.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Manuel Huter, Co-Trainer SPG Pitztal II: „Als neu formiertes Trainerteam mit Benny Melmer als Headcoach und Dominik Liedel und mir als Co-Trainer, war die Vorbereitung in eine neue Saison für uns eine ganz besondere Herausforderung. Neue Mannschaft, neue Voraussetzungen, viele junge Burschen, einige Veteranen – alles in allem eine gute Mischung und beste Vorbedingungen für einen “Neustart”. Zurzeit befinden wir uns in der Phase der Vorbereitung, in welcher Fitness und Kondition gestärkt werden sollten. Im Laufe der nächsten Wochen werden wir den Fokus verstärkt auf taktische Themen legen.

Welche Testspiele wurden absolviert, was steht noch am Plan?

Manuel Huter: „Unser erstes Testspiel steht am 26.07.2024 gegen den Bezirksligisten SPG Oetz / Sautens um 20:00 Uhr in Sautens an. Des weiteren sind noch Spiele gegen die SPG Axams / Grinzens 1b (2. Klasse Mitte) und den FC Nassereith (1. Klasse West) geplant.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Manuel Huter: „Personell hat sich bei der KM 2 unserer SPG Pitztal einiges getan. So kommen einige Spieler aus der eigenen U16 zu ihren ersten Kampfmannschaftserfahrungen in der kommenden Saison. Zudem konnten mit Maximilian Schuchter (kommt von der SPG Roppen/Karres) & Riccardo Rimml (kommt vom FC St. Leonhard) zwei junge Burschen von unserer KM 2 überzeugt werden. Leider verlässt uns mit Jeremias Schinagl ein junger Kicker in Richtung SPG Oberland West. Weiters wurden von unserer KM1 einige junge Talente in den “Einser”-Kader einberufen. Hier sind wir mit dem Trainerteam der KM 1 rund um Joe Deutschmann in ständigem Austausch.“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Manuel Huter: „Zurzeit sind fast alle Spieler einsatzbereit. Bei Lukas Sturm (Schulterverletzung) und Riccardo Rimml (kommt von einer Knieverletzung zurück) wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sie bis zum Saisonstart fit werden.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Manuel Huter: „Unser primäres Ziel ist es, mit den jungen Burschen Fuß in der Liga zu fassen. Die Motivation ist hoch und wir stecken uns persönlich keine definierten Platzierungsziele. Mit der hohen Qualität in unserem Kader und durch die gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern ist jedoch ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sicherlich möglich.“

Titelfavoriten?

Manuel Huter: „In der von zweiten Kampfmannschaften voll gespickten 2. Klasse West ist eine Vorhersage immer schwierig. Ich denke, dass die Haiming Juniors, Schönwies/Mils und Silz/Mötz sicherlich vorne mitspielen werden. Meister in Österreich wird nach der vergangenen enttäuschenden Saison Red Bull Salzburg, in Deutschland wird Bayern alles daransetzen, den Titel wieder nach München zu holen. Persönlich denke ich jedoch, dass Xabi Alonso mit seinen Leverkusenern den Titelcoup wiederholen kann.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Manuel Huter: „In unserem Verein sind wir sehr stolz, dass wir keinen einzigen Spieler bezahlen müssen und jeder Spieler aus reiner Überzeugung gerne für unsere SPG Raika Pitztal aufläuft!“

Persönliche Anliegen?

Manuel Huter: „Die Richtung, in welche sich der Fußball entwickelt, ist beängstigend. Immer mehr Vereine sind gezwungen, die Tore zu schließen, da das Interesse nachlässt oder die finanziellen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir durch äußerst motivierte Nachwuchsleiter und Nachwuchstrainer immer wieder vielen Kindern den Spaß am Fußball zeigen und sie begeistern können.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.