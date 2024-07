Coach Michael Juen zur Vorbereitung und Meisterschaftsstart des FC Paznaun II

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 00:57

In etwas mehr als einer Woche starten die Meisterschaften im Tiroler Unterhaus, die Regionalliga West lässt den Ball schon eine Woche zuvor ab 2. August 2024 rollen. In der 2. Klasse West gibt es die erste Partie bereits am 8.8.24 zwischen den Haiming Juniors und Zams II. Michael Juen und die Kicker des FC Paznaun II starten aber erst eine Woche später in die Meisterschaft, da sie in der ersten Runde spielfrei sind. Das erste Spiel deswegen erst am dritten Augustwochenende zu Hause gegen die SPG Oberes Gericht.

Vorbereitung und Testspiele?

Michael Juen, Trainer FC Paznaun II: „Trainingsauftakt war am 10. Juli 2024, seitdem gibt es jeweils drei intensive Trainingseinheiten pro Woche. Natürlich liegt das Hauptaugenmerk derzeit auf der Kondition bzw. Ausdauer, damit wir die recht lange und sehr intensive Herbstsaison gut überstehen können. Für mich kommt natürlich zusätzlich noch der Faktor hinzu, dass ich die Mannschaft richtig kennenlernen muss. Ich komme aus dem Nachwuchs des FCP und habe die diesjährige U16 von der U7 bis hierher begleiten dürfen. Bin jetzt dabei, die Spieler und ihre Fähigkeiten zu erkennen und versuche mir dadurch ein Gesamtbild zu verschaffen und damit auch mögliche Aufstellungen bzw. Formationen durchzudenken. Das erste Testspiel gegen Nassereith ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen, am 30.07. ist ein Testspiel gegen die U18 SPG Talkessel (Landeck/Zams) vereinbart und noch ein Spiel ist geplant, der Gegner aber noch nicht bekannt.“

Kaderänderungen?

Michael Juen: „In diesem Bereich gibt es wenig zu berichten. Marcel Gabl ist zu uns gewechselt (vom FC Nauders), da er sich mittlerweile fast nur im Paznaun aufhält. Mario Spiss (letztjähriger Trainer KM1) wird uns gelegentlich unterstützen – je nachdem wie es Beruf, Familie und die Funktion des NW-Trainers zulassen. Martin Wechner (ehemaliger Spieler der KM1) wird uns ebenfalls gelegentlich unterstützen – hängt ebenfalls von Beruf und Familie ab.“

Gibt es aktuell verletzte Spieler?

Michael Juen: „Verletzungen derzeit keine bekannt – bleibt hoffentlich auch so!“

Zielsetzungen für 2024/25?

Michael Juen: „Die Zielsetzung meinerseits ist ziemlich breit gestreut. Da ich aus dem NW-Bereich komme, ist es mir ein sehr großes Anliegen, ein paar Spieler aus der U16 mit einzubauen und ins Team zu integrieren. Sie sind auch in der Vorbereitung schon bei uns beim Training dabei. Durch die geplanten Einsätze der zwei Routiniers Spiss und Wechner soll die Mannschaft speziell in der Defensive stabiler werden und weniger Gegentore erhalten. Und für den Verein ist es natürlich wichtig, dass die Leistungsträger aus der 1b schnellst- und bestmöglich vorbereitet in die KM1 aufrücken können und natürlich auch dort ihr Können beweisen sollen. Ein Ziel hinsichtlich Tabellenplatz und/oder Punkte werden wir intern besprechen und uns natürlich setzen.“

Titelfavoriten?

Michael Juen: „Ein Titelfavorit ist für mich recht schwer vorhersehbar, weil ich erst seit knapp zwei Wochen bei der Mannschaft bin und der Umstieg in den KM-Bereich auch recht spontan und kurzfristig erfolgt ist. Ich glaube allerdings, dass die 1b von Silz/Mötz auf jeden Fall vorne mitspielen wird und Ambitionen in Richtung Aufstieg hat. In Österreich und Deutschland glaube ich in der kommenden Spielzeit wieder an Favoriten-Meister RB Salzburg und Bayern München!“

