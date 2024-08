Alle Spieler des Liganeulings Rietz/Stams II aus eigenem Nachwuchs!

Details Mittwoch, 07. August 2024 00:55

Ganz besonders freut man sich im Unterhaus natürlich über Mannschaften, die das erste Mal im Meisterschaftsbetrieb dabei sind. In der 2. Klasse West ist das neben Silz/Mötz II, den Reutte Juniors und Paznaun II auch die SPG Rietz/Stams II. Alle Spieler von Rietz/stams kommen aus dem eigenen Nachwuchs und Co-Trainer Elmar Welzenberger gibt im ligaportal.at Interview einen Überblick über die Vorbereitung und die Erwartungen für 2024/25.

Rückblick auf die Vorbereitung?

Elmar Welzenberger, Co-Trainer SPG Rietz/Stams II: „Mit der Vorbereitung wurde am 16.7.2024 gestartet. Hauptaugenmerk in den Trainings war, die Spieler auf den Sprung vom Nachwuchs- zum Erwachsenenfußball vorzubereiten. Eingewöhnung zwischen Trainer und Mannschaft war nicht notwendig, da der Kern des Kaders aus unserer letztjährigen U18 besteht und wir die Spieler bereits seit einigen Jahren trainieren. Den Kader ergänzen noch fünf Spieler, die bereits Einsatzminuten in unserer KM1 vorweisen können. Die gesamte Mannschaft hat unseren Nachwuchs durchlaufen! Oberstes Ziel ist es, die jungen Spieler auf ein neues Niveau zu heben und sie auf unsere KM1 vorzubereiten. In den ersten Wochen der Meisterschaft werden uns noch ein paar Spieler aufgrund von Urlaube und Bundesheer fehlen. Im Laufe des Herbstdurchgangs hoffen wir zudem auf die Rückkehr eines rekonvaleszenten Spielers.

Zielsetzung?

Elmar Welzenberger: „In der Liga Fuß zu fassen, ein bestimmter Tabellenplatz wird noch intern besprochen. Unser Hauptaugenmerk gilt aber darauf, dass sich noch weitere Spieler in den Fokus des KM1 Kaders spielen und im Laufe der Saison auch zu Einsatzminuten in der Gebietsliga kommen.“

Titelfavoriten?

Elmar Welzenberger: „In unserer Liga sind das meiner Meinung nach die Mannschaften, die bereits in der abgelaufenen Meisterschaft vorne dabei waren. Außerdem die ebenfalls neu gegründete SPG Silz/Mötz 1b. In der Bundesliga wird es RB Salzburg schafen, in Deutschland Bayern München!“

Persönliche Anliegen?

Elmar Welzenberger: „Wünsche allen Mannschaften einen guten Start und vor allem eine verletzungsfreie Saison. Das Trainerteam und die Mannschaft freut sich auf jeden Fall bereits riesig auf die zahlreichen Derbys!“



