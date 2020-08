Wahnsinn – dem FC Lechaschau gelingt mit acht Mann der entscheidende Treffer in Pians!

Details Mittwoch, 19. August 2020 14:18

Unglaubliches Fußballspiel in der zweiten Runde der 2. Klasse West. Was sich in den letzten Minuten der Partie SPG Pians/Strengen gegen den FC Lechaschau getan hat, sieht man nur ganz selten. Lechaschau stand nur mehr mit acht Mann am Feld, als man im Finish doch noch das 3:2 zum vollen Erfolg schießen konnte. Lechaschau gehört damit neben Fliess (2:0 gegen Völs II) und Hatting-Pettnau (6:0 gegen Pitztal II) zu den drei Mannschaften ohne Punkteverlust nach zwei Runden.

1:1 zur Pause

Daniel Lassnig, Trainer FC Lechaschau: „Ich habe mein Team gut vorbereitet und habe gewusst, dass Pians große Leute im Team hat. Auch der Tormann ist sehr groß, also keine hohen Bälle! Wir haben gut begonnen, waren mehr in Ballbesitz, haben die Kugel schön laufen lassen gut kombiniert. Wir kommen über links zum Schuss aufs Tor und Sandro Hoheneder stand in der 16. Minute genau richtig und netzte zum verdienten 1:0 ein. Fünf Minuten später haben wir nicht aufgepasst, über rechts Flanke und Tor durch Thomas Haag – 1:1. So ging es auch in die Pause.“

Unglaubliche Schussphase

Daniel Lassnig: „Zu Beginn der zweiten Hälfte war das Spiel sehr gut zum Anschauen, auch für die Fans. Dann wurde es sehr hektisch und sehr kampfbetont, viele Fouls. Pians versuchte es nur noch mit hohen Bällen, aber wir konnten diese Situationen sehr gut lösen. 55 Minute - gelb-rot für meinen Spieler Michael Grum, wo ich sagen würde es waren zwei normale Zweikämpfe. Wir spielten mit zehn Mann weiter. Über links konnte sich mein Spieler durchsetzen, Elfmeter für uns in der 88. Minute – Tor zum 2:1 durch Florian Schock. In der 90. Minute gelb-rot für Daniel Strauss – wir hatten nur mehr neun Mann am Feld. Dann wurde es spannend – ich musste etwas umstellen im meinen Team, Pians wieder mit hohen Bällen, kurze Abwehr von uns, der Ball kommt zu Leon Graber - 2:2 in der 93. Minute. Dann verletzte sich ein Spieler von meinem Team, nur noch acht Mann – aber meine Mannschaft kämpfte bis zum Abpfiff weiter und wurde belohnt. Angriff über rechts, Flanke maßgenau auf Sebastian Schock und er netzt zum hochverdienten 3:2 in der 95. Minute ein.“

Ihr seid der Hammer!

Daniel Lassnig: „Kann nur sagen, wenn man mit acht Mann so spielt und nicht aufgibt und so weiterkämpft, hat sich die Mannschaft den Sieg verdient. Bin sehr stolz! Die gelben Karten wurden für mich einfach zu leicht gezückt, im Fußball gibt es eben Gegenspieler das gehört dazu - vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vom Schiri wäre angebracht gewesen, denn da waren Fouls dabei von hinten, wo es keine Karte gab! Großen Dank an die Fans des FC Lechaschau - ihr seid der Hammer, danke für die Unterstützung!“

Beste Spieler FC Lechaschau: Andre Lassnig (MF), Andreas Bartel (MF), Sebastian Schock (VT), Sandro Hoheneder (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten