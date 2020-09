Völser SV KM2 schließt mit Sieg gegen Pitztal II zur Tabellenspitze auf

Details Mittwoch, 09. September 2020 17:16

Der Völser SV II liegt nach der fünften Runde der 2. Klasse West nach Verlustpunkten gemeinsam mit Hatting-Pettnau auf Platz zwei der Tabelle, ganz oben steht ohne Punkteverlust Lechaschau nach einem 3:0 gegen Längenfeld II. Der Völser SV kommt Mitte der ersten Halbzeit gegen SPG Pitztal II unter Druck die überraschende Führung ist aber dann die große Wend ein dieser Partie. Völs II gewinnt klar mit 4:0.

Junges Team des Völser SV zunächst unter Druck

Andreas Ties, Trainer Völser SV KM2: „Unser Team des Völser SV II startete mit einem Durchschnittsalter von 18,2 Jahren - fünf Spieler unter sechzehn Jahre in die Partie. Anfang der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel relativ offen halten außer in der vierten Minute. Da musste unser Kapitän Sandro Pignatelli bei einem Stürmer der SPG Pitztal die Notbremse ziehen und dafür sah er gelb. Ab der 15. Minute drängte die SPG Pitztal auf das Führungstor und sie hatten einige Top-Torchancen. Diese Drangperiode der SPG wurde durch unsere gut stehende Verteidigung ohne Gegentor bewältigt. In der 30. Minute gingen wir aus dem Nichts durch ein Tor von Nico Ritzinger 1:0 in Führung. Leider musste unser Nummer 17, Fabio Hochrainer, bereits in der 33. Minute verletzungsbedingt vom Feld und wurde durch unsere Nr. 7, Daniel Wilaszek, ersetzt. Mit einer 1:0 Führung ging es in die Halbzeit.

In der 63. Minute Tor von Daniel Wilaszek zum 2:0. Tausch bei meiner Mannschaft in Minute 65, Rolando Putzer wurde durch Josef Ties ersetzt, dieser fand sich im Mittelfeld gleich gut zu recht und war in der Schlussphase eine wichtige Verstärkung. Ab der 70. Minute wurde der Druck von uns auf das Tor der SPG Pitztal stärker und die Gegenwehr der SPG wurde immer geringer. 74. Minute: nach einem schönen Kombinationsspiel zwischen Nico Ritzinger und Daniel Wilaszek auf Christian Vrbos Tor vom gerade eingewechselten Christian Vrbos zum 3:0 Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden und es folgten im Minutentakt weitere Angriff auf das Tor der SPG Pitztal. Nico Ritzinger schloss mit dem Tor zum 4:0 in der 83. Minute seine Top-Leistung im Spiel ab!“

Beste Spieler Völser SV II: Severin Weyrer (li. Mittelfeld), Nico Ritzinger (Sturm), Sandro Pignatelli (Innenverteidiger)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten