Flaurling/Polling verliert mit Remis gegen Fliess Kontakt zur Tabellenspitze

Details Mittwoch, 09. September 2020 17:35

Zwei verlorene Punkte – so resümiert der Trainer des FC Flaurling/Polling über das 2:2 gegen den FC Fliess in der fünften Runde der 2. Klasse West. Flaurling fehlen nun vier Punkte auf Leader Lechaschau, der zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. In der kommenden Runde spielt Flaurling am 12.9.20 um 18 Uhr in Längenfeld, der Kracher der Runde heißt Hatting-Pettnau gegen Lechaschau. Ankick am 12.9 um 17:30 Uhr.

Zwei verlorene Punkte

Helmut Bertsch, Trainer FC Flaurling/Polling: „In der ersten Halbzeit eine sehr magere Vorstellung – wir brauchen eine halbe Stunde bis wir halbwegs im Spiel drinnen waren. Keine gute Raumaufteilung – Staffelung in der Tiefe nicht vorhanden – kein geordneter bzw. viel zu langsamer, fehlerhafter Spielaufbau. Zu langsames Umschalten defensiv, daher auch der 0:1 Rückstand! Mit der ersten Torchance des FC Fliess trifft Lukas Christof in der 15. Minute. Das 0:1 konnten wir aber glücklicherweise vor der Halbzeit ausgleichen – Manuel Windegger in der 31. Minute zum 1:1.

In Hälfte zwei anfangs das selbe Bild – erst ab der 65. Minute wurde es wesentlich besser – trotzdem gerieten wir wieder in Rückstand – auch meiner Sicht jedoch sehr, sehr verdächtig abseits – Luca Siehs in der 70. Minute zum 2:1 für Fliess. Dann haben wir praktisch aber im Gegenzug wiederum ausglichen – 2:2 durch Dominic Mühlgraber. Ab diesem Zeitpunkt war es ein Spiel auf ein Tor – mit zahlreichen sehr guten Einschussmöglichkeiten für mein Team.

Fazit: erste Hälfte wieder einmal verschlafen – zweite Halbzeit hätten wir auf Grund der vielen guten Einschussmöglichkeiten uns den Sieg verdient, aber wie heißt es so schön: Die Tore die man nicht schießt, bekommt man , auch wenn der FC Fliess eigentlich fast keine Torchancen vorfand. Somit für uns zwei verlorene Punkte!“

Bester Spieler SPG Flaurling/Polling: Andreas Lair (AV)

