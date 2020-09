Längenfeld II feiert den ersten Dreier auswärts gegen Pians/Strengen

Details Mittwoch, 23. September 2020 14:07

Das Team des SV Längenfeld II konnte in der 7. Runde der 2. Klasse West zum ersten Mal anschreiben – ein 3:1 Erfolg gegen die SPG Pians/Strengen. An der Tabellenspitze punktet Lechaschau voll – 3:1 gegen Pitztal II. Die Partie des Verfolgers Landeck II in Völs musste coronabedingt verschoben werden. Hatting-Pettnau hat Boden verloren – 0:0 im Spitzenspiel auswärts gegen Flaurling.

Eiskalter Verwerter: Nicolai Santer!

Julian Wilhelm, Trainer SV Längenfeld II: „Endlich die ersten drei Punkte. Wir haben sehr konsequent gespielt und haben in der Verteidigung fast nichts zugelassen. Alle drei Tore hat der junge Nicolai Santer geschossen – Wahnsinnspartie von ihm! Das frühe 1:0 in der fünften Minute konnten wir bis in die Pause halten. Das 2:0 gleich nach der Pause hat uns etwas Sicherheit gegeben, wir haben versucht das Spiel zu beruhigen und das Ergebnis zu halten. Durch einen Schuss außerhalb des 16ers zum 3:0 haben wir das Spiel dann eigentlich entschieden. Ein Elfmeter brachte Pians noch das 1:3 – Torschütze war Daniel Lederle. Fazit: Sehr gute Mannschaftsleistung mit einer sehr guten Defensive und einem eiskalten Nicolai Santer!“

Beste Spieler SV Längenfeld II: Nicolai Santer (Stürmer), Angelo Pichler (Innenverteidiger), Marian Reich (Außenverteidiger)

