Coach von Hatting-Pettnau: „Sind stark genug, um eine Trendwende zu erzwingen!“

Details Mittwoch, 18. August 2021 11:27

Nach drei Runden der 2. Klasse West ist beim ESV Hatting-Pettnau Ernüchterung eingetreten. Ein Punkt – Tabellenplatz zehn – das hat man sich anders vorgestellt. Es liegt ganz sicherlich an der Chancenauswertung und es fehlt auch ein wenig das Spielglück. Trainer Thomas Schlichtmeier mit einer Bilanz nach der 0:1 Niederlage im Derby auswärts gegen Flaurling.

Großer Einsatz bislang nicht belohnt

Thomas Schlichtmeier, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Ein Punkt aus drei Spielen - das haben wir uns ganz anders vorgestellt! Derzeit läuft die Kugel einfach nicht für uns, oder ist es doch Folge der problematischen Sommervorbereitung? 0:2 in Längenfeld, trotz zahlreicher Torchancen und einigen hundertprozentigen Möglichkeiten. Den 3:3 Ausgleich gegen Fliess mussten wir nach vierzig Minuten Abwehrkampf in Unterzahl in der 94. Minute hinnehmen.

Und jetzt das Derby gegen Flaurling, welches leider unglücklich mit 0:1 durch ein Weitschusstor in der 82. Minute von Lukas Reindl verloren ging. Ein weiteres Mal hat unsere mangelnde Chancenauswertung ein besseres Ergebnis verhindert. Ich sah ein ausgeglichenes Spiel mit einer Fülle an Torchancen auf beiden Seiten, ein Unentschieden wäre auf alle Fälle das gerechtere Ergebnis gewesen.

Es gilt nun einen kühlen Kopf zu bewahren, fleißig zu trainieren, wieder in die Spur zu finden, den Negativlauf zu beenden und uns für unseren großen Einsatz endlich zu belohnen. Wir sind stark genug, um eine Trendwende zu erzwingen!“

