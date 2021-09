Fliess holt bei Längenfeld II nur einen Punkt

Details Donnerstag, 09. September 2021 13:37

In der sechsten Runde der 2. Klasse West musste Leader Völs II die erste Niederlage einstecken – ein 0:1 auswärts gegen Vils II. Verfolger Fliess konnte diese Niederlage aber nicht nützen um die Tabellenführung zu erobern – ein 0:0 beim SV Längenfeld II reicht nur zur Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes. Vils II stößt mit dem Erfolg über den Tabellenführer auf Platz drei der Tabelle vor und liegt nur mehr zwei Punkte hinter Völs.

Gäste haben sich mehr erwartet!

Julian Wilhelm, Trainer SV Längenfeld II: „Die Erwartungen für diese Partie waren von den Gästen sicherlich höher angesetzt als bei unserem Team. Fliess ist absolut dominant aufgetreten. Torchancen gab es aber nicht viele. In Hälfte zwei ist das Spiel so dahingeplätschert, zwei Möglichkeiten der Gäste. Wir haben dann leider den Lucky Punch in der 93. Minute liegen gelassen – allein auf das Tor gelaufen, es blieb aber beim 0:0. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, die Gäste haben sich sicher mehr erwartet!“

Beste Spieler SV Längenfeld II: Nikolai Kuen (V), Nicolai Friedl (Tor)

