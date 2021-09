Landeck II holt Dreier in Hatting!

Details Montag, 27. September 2021 01:30

In der neunten Runde der 2. Klasse West wurde es wieder um ein Stück spannender, wenn man sich die Tabellenspitze genau anschaut. Ein Remis im Spitzenspiel zwischen Völs II und Fliess, gab den Verfolgern die Chance aufzuschließen. Im Tabellenmittelfeld gab es das Duell zwischen Hatting-Pettnau und Landeck II. Landeck II gewinnt 2:0, aber Coach Emrah Can fordert in der Analyse eine Steigerung seiner Mannschaft puncto Chancenverwertung.

Schwächen im Abschluss von Landeck II – trotzdem Dreier in Hatting!

Emrah Can, Trainer SV Landeck II: „Wir konnten den Gegner von Anfang an unser Spiel aufzwingen und kamen zu einigen Chancen in Halbzeit eins. Eine dieser Aktionen wurde dann in der 18. Minute durch Max Kössler mit der Führung zum 1:0 belohnt. Die zweite Halbzeit begann wir die erste Hälfte aufgehört hatte, aber wir konnten unsere spielerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen! Erst in der 84. Minute konnten wir das zweite Tor erzielen. Stefan Glenda mit Saisontor Nummer sechs! Danach konnten wir die Null halten und sind somit verdient als Sieger vom Platz gegangen. Das Ergebnis hätte aber weit höher ausfallen können. Leider gehen wir weiterhin zu leichtfertig mit unseren Chancen um. In den nächsten zwei Spielen muss das auf jeden Fall besser werden, da die Gegner wahrscheinlich auch mehr Gegenwehr zeigen werden!“

Beste Spieler SV Landeck II: Umut Petek (Mittelfeld), Erdal Dalyan (Verteidiger), Luis Kröll (Verteidiger), Selim Korkmaz (Verteidiger)

Top-4 trennen nur drei Punkte!

Es wird enger an der Tabellenspitze. Völs II und Fliess trennen sich im Spitzenspiel der neunten Runde 2:2 und damit hatte Vils II die Chance, Boden gut zu machen. Vils nützt diese Chance mit einem etwas glücklichen 1:0 Erfolg in Strengen, denn Maximilian Kieltrunk schießt den entscheidenden Treffer zum 1:0 Erfolg erst in der letzten Spielminute. Auch Längenfeld II kann aufrücken. Im Duell der Verfolger feiert Längenfeld II einen klaren 4:0 Erfolg in Zams. Damit trennen die Top-4 der Liga Fliess, Vils, Völs und Längenfeld nur drei Punkte. Das Spiel zwischen Grins und Silz/Mötz II wird am 29. September 2021 um 20:30 Uhr nachgetragen.

