Fliess verteidigt mit sechs Treffern gegen Zams Tabellenführung souverän

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 18:40

In der zehnten Runde der 2. Klasse West hat das Team von Völs II mit einem 3:3 in Flaurling den Kontakt zur Tabellenspitze etwas verloren. Die direkten Konkurrenten haben deutlich gewonnen. Längenfeld II gar 12:1 gegen Grins, damit Längenfeld auf Platz drei der Tabelle. Vils II hält den zweiten Tabellenplatz mit einem 3:1 gegen Hatting-Pettnau und Leader FC Fliess bezwingt Zams mit 6:0. Die Entscheidung über den Herbstmeistertitel fällt am zweiten Oktoberwochenende. Fliess spielt in Grins, Vils in Landeck und Längenfeld ist in Strengen zu Gast.

Zwei Eigentore von Zams – vier von Fliess

Für die Gäste aus Zams beginnt die Partie höchst unglücklich. Ein Eigentor nach hundert Sekunden und schon führt Fliess mit 1:0. Fliess setzt nach, macht gewaltig viel Druck und ist im Kampf um den Ball deutlich erfolgreicher. Mathias Kathrein lässt dann die Partie ganz deutlich zu Gunsten von Fliess laufen. 2:0 in der 13. und 3:0 in der 20. Minute. Nach dieser klaren Führung von Fliess ist aber ein bisschen die Luft aus der Partie draußen. Eine tolle Zuschauerkulisse von über 300 Fans muss aber auf alle Fälle erwähnt werden. Mit 3:0 geht es in die Pause.

In Hälfte zwei macht Zams etwas mehr auf, präsentiert sich offensiver und die Heimelf hat nun mehr Räume zur Verfügung. Spielerisch kann aber Fliess diese Freiräume nicht nützen. So ist es ein weiteres Eigentor der Gäste, das Fliess mit 4:0 in Führung bringt. Fliess kommt auch auch selbst zu Torerfolgen – 5:0 durch einen Strafstoß von Patrick Schütz in der 70. Minute. Den Schlusspunkt setzt Christoph Sailer in der 89. Minute. 6:0 für Fliess nach neunzig Minuten, ein ganz klarer Erfolg!

Beste Spieler FC Fliess: Patrick Schütz (V), Lukas Spiss, Mathias Kathrein

Mag. Thomas Schärmer, Trainer FC Fliess: „Wir sind doch recht schnell und klar in Führung gelegen. Wir haben auch Druck erzeugt in der ersten Hälfte, die Vorstellung war okay. Klingt ein bisschen blöd bei einem 6:0 Erfolg, aber aus meiner Sicht haben doch bei uns die spielerischen Elemente kaum funktioniert. Aber wir haben sicher die Tabellenführung verteidigt!“

