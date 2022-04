Sicherer Dreier von Zams II gegen Pitztal II – Leader Fliess vergrößert Vorsprung

Details Mittwoch, 20. April 2022 02:49

Die 14. Runde der 2. Klasse West brachte zu Ostern 2022 eventuell eine Vorentscheidung puncto Titelvergabe, denn Vils II konnte gegen Silz/Mötz II nur ein 1:1 erreichen, Leader Fliess ließ Hatting-Pettnau mit 5:0 keine Chance. Ebenfalls ganz klar fiel der Sieg vom SV Zams II gegen SPG Pitztal II mit 3:0 aus.

Klare Sache für Zams II

Andreas Senn, Trainer SV Zams II: „Eigentlich war es eine sehr souveräne Vorstellung meiner Mannschaft. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und waren eigentlich in allen Belangen besser. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können. Unser erster Treffer fiel in der 34. Minute aus einem Freistoß aus etwa zweiundzwanzig Metern, der abgefälscht wurde - Torschütze war David Huber. Die weiteren erfolgreichen Angriffe liefen beide über die Seite. Das 2:0 in der 54. Minute durch Mathias Lenz und das 3:0 in Minute 82, welchen auch Mathias Lenz erfolgreich abschloss.“

Beste Spieler SV Zams II: Mathias Lenz und Lukas Marth (IV)

Tabellenführer Fliess vergrößert Vorsprung

Fliess ließ im Spitzenspiel gegen Hatting-Pettnau nichts anbrennen und gewinnt klar mit 5:0. Verfolger Vils II kommt gegen Silz/Mötz II über ein 1:1 nicht hinaus und hat nun sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Völs II macht auf Platz drei der Tabelle mit einem 4:1 gegen Grins Boden gut – zwei Punkte fehlen noch auf Vils II.